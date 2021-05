Le chanteur James Newman a volé le drapeau du Royaume-Uni samedi lors du concours Eurovision de la chanson à Rotterdam.

Le joueur de 35 ans a interprété sa chanson Embers lors de la finale de cette année et les fans ont été impressionnés en disant que c’était l’une des meilleures entrées du Royaume-Uni.

5 Les fans de l’Eurovision disent que la performance de James Newman était la meilleure entrée au Royaume-Uni depuis des années Crédit: EPA

Un spectateur a déclaré: « Je pense que c’est la meilleure entrée au Royaume-Uni depuis quelques années! »

Un deuxième a écrit: «James Newman, oui, mate la meilleure chanson pour nous #UK #Eurovision.»

Un troisième a noté: «Je dois le dire, le Royaume-Uni mérite en fait de gagner. C’était une excellente chanson et une excellente performance.

Un autre écrit: « James éclairant la salle quelle performance fabuleuse il est le gagnant ce soir adore ça! »

5 James a interprété son singe Embers lors de la finale de ce soir Crédit: EPA

5 James avait deux trompettes géantes sur scène Crédit: AFP

Rotterdam accueille le Concours Eurovision de la chanson devant un public de 3500 personnes.

La mise en scène de la performance de James comprenait deux trompettes géantes.

L’équipe de production dispose d’environ 60 secondes pour passer d’une mise en scène d’un acte à l’autre.

Après que James ait joué, ils doivent retirer les deux trompettes géantes, les sortir de la scène, faire apparaître l’écran vert de la Grèce et s’assurer que le sol est dégagé dans un court laps de temps.

5 James a dit qu’Embers concernait ces étincelles qui ne s’éteignent pas Crédit: AFP

Alors que nous regardons les jolies cartes postales «cabane de plage» à l’écran, une équipe de production effrénée court partout pour s’assurer que tout est parfait pour le prochain acte.

S’adressant à BBC Radio 1, James a déclaré: «Les braises concernent ces étincelles qui ne s’éteignent pas. Quand nous écrivions ceci, j’avais l’impression que je voulais montrer à tout le monde que nous revenions ensemble.

«Il s’agit d’avoir cette connexion et quelque chose qui se rallume. Il s’agit de nous qui sortons de ce temps insipide que nous avons vécu. Cela correspond à l’idée que l’Eurovision revient. »

James est un auteur-compositeur-interprète anglais multi-platine et multi-primé basé à Londres.

5 James a écrit des chansons pour Ed Sheeran, Little Mix et Jess Glynne Crédits: Getty

Il est surtout connu pour avoir écrit des succès n ° 1, notamment Waiting All Night de Rudimental avec Ella Eyre et Blame de Calvin Harris avec John Newman.

Ses autres grands singles sont Lay It All On Me de Rudimental ft. Ed Sheeran, All I Am de Jess Glynne et Love Me Like You de Little Mix.

Le concours de l’année dernière a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, qui a également eu un impact sur l’événement de cette année, les actes des Pays-Bas et de l’Islande se retirant en raison des résultats positifs des coronavirus.

L’Italie est actuellement la favorite pour gagner cette année, avec la France, Malte et la Suisse parmi les prétendants considérés comme ayant une chance de gagner.