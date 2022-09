Les fans de l’Atletico visent un chant raciste contre la star brésilienne avant le derby de Madrid (VIDEO)

Un groupe de fans est filmé appelant Vinicius Jr un “singe” au Metropolitano Stadium

Les fans de l’Atletico Madrid sont devenus viraux après qu’un clip d’eux chantant un chant raciste visant le Real Madrid et la star brésilienne Vinicius Jr ait été téléchargé sur les réseaux sociaux avant le derby de Madrid.

La préparation du match de fin de soirée de dimanche a été dominée par une dispute raciste entourant le joueur de 21 ans, qui a été déclenchée par un débat sur la question de savoir s’il devait célébrer son objectif de danse de samba s’il trouvait le fond du filet dans le montage.

Dans l’émission El Chiringuito de Jugones à la télévision espagnole jeudi soir, l’agent principal Pedro Bravo a ordonné à Vinicius de “déjar de ser el mono,” qui signifie « arrête de faire le pitre » en espagnol, mais peut être littéralement traduit par « arrête d’être un singe ».

« Vinicius devra respecter les adversaires. Si vous voulez danser, allez au Sambadrome au Brésil. En Espagne, il faut respecter l’opposition et arrêter de faire le pitre », Bravo dit en entier.

Alors que Bravo s’est excusé plus tard pour son explosion et a déclaré qu’il avait “abusé” la phrase pour communiquer que Vinicius Jr était “faire des bêtises” avec sa célébration, un groupe de fans de l’Atletico Madrid a ravivé la dispute, comme le montre un clip partagé par la station de radio Cope sur Twitter et déjà vu plus de deux millions de fois.

🗣️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti à las puertas del Metropolitano : 📢”Eres un mono, Vinicius est un mono”. ⛔️FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL 📹Vidéo @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) 18 septembre 2022

“Tu es un singe, Vinicius est un singe” les fans, qui ont déjà été largement condamnés, sont vus chanter.

Après avoir reçu le soutien de légendes compatriotes comme Pelé et Neymar, Vinicius Jr a publié une adresse vidéo vendredi soir où il a juré de continuer à danser.

« Il y a des semaines, ils ont commencé à criminaliser mes danses. Des danses qui ne sont pas les miennes, il a insisté.

“Ils appartiennent à Ronaldinho, Neymar, Paqueta, Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha… ils appartiennent à des artistes brésiliens de funk et de samba, des chanteurs de reggaeton et des Noirs américains.

«Ce sont des danses pour célébrer la diversité culturelle du monde. Acceptez-le, respectez-le. Je ne vais pas m’arrêter », a déclaré le natif de Rio de Janeiro.

Bien que le capitaine de l’Atletico Madrid, Koke, ait averti Vinicius Jr que “il y aura des problèmes, c’est sûr” s’il marquait et dansait dans le derby, le président du club Enrique Cerezo a tenté de dissiper les tensions en disant qu’il demanderait à Vinicius Jr de lui apprendre à danser la samba, “parce que je dois aller au Brésil.”

“S’il veut célébrer [a goal]qu’il le fête avec respect », demanda Cerezo.