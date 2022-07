Les fans de l’Atletico Madrid se tournent vers les réseaux sociaux pour protester contre les liens avec l’homme de Manchester United

Les supporters de l’Atletico Madrid se sont tournés vers les médias sociaux en masse pour protester contre la signature potentielle de Cristiano Ronaldo, les fans du RojaBlanco obtenant la tendance “# ContraCR7” sur Twitter alors que les rapports les liant à un déménagement pour l’ancien joueur du Real Madrid persistent.

Ronaldo n’a pas encore rejoint ses coéquipiers pour la pré-saison, bien qu’il soit attendu il y a deux semaines, et a été omis de l’équipe itinérante de United à Bangkok et en Australie.

Erik ten Hag s’est empressé de démentir qu’un départ était en préparation, soulignant que son atout clé n’est pas à vendre cet été.

“Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre, il est dans nos plans”, a-t-il déclaré aux médias. « Il n’est pas avec nous en raison de problèmes personnels. Nous planifions avec Cristiano Ronaldo pour cette saison, c’est tout ».

Le Néerlandais a ensuite ajouté qu’il “avait hâte de travailler avec lui”, dissipant les craintes potentielles que le joueur de 37 ans ne soit pas à Manchester le jour de la date limite de transfert.

Cependant, alors que United est inébranlable dans sa réticence à vendre le vétéran, le point de vente espagnol AS a rapporté que la star “insiste” sur un départ et que l’Atletico Madrid pourrait être une destination pour l’ancien attaquant du Real Madrid.

Les rapports ont même suggéré que l’attaquant était prêt à accepter une réduction de salaire importante pour quitter Old Trafford cet été, tel est son désespoir de continuer à jouer au football en Ligue des champions.

Ce lien, cependant, a causé un contrecoup important en ligne.

Les fans de l’Atletico lancent la campagne ContraCR7

L’Atletico Madrid n’a jamais été fan de Ronaldo parce qu’il joue pour ses plus grands rivaux, mais aussi en raison de son incroyable record contre l’équipe de Diego Simeone. En 31 matchs contre eux pour le Real Madrid, Ronaldo a marqué 22 buts et récolté 9 passes décisives, dont un but lors de la finale de la Ligue des champions 2014 entre les équipes.

Passant à la Juventus, il a ensuite réussi un triplé au match retour contre ses anciens rivaux, renversant un déficit de 2-0 au match aller pour envoyer l’équipe de Turin en quarts de finale du tournoi.

Et, comme on peut le voir ci-dessous, les fidèles de Rojablanco n’ont ni pardonné, ni oublié.

#ContraCR7

Il vaut mieux perdre que gagner avec ce mec pic.twitter.com/7qhF03xr1c — Lewan Duffy (@a1a2show) 25 juillet 2022

Un autre wahala pour Cristiano Ronaldo alors que les fans de l’Atletico Madrid se sont tournés vers les médias sociaux en disant que le club ne devrait pas signer Ronaldo Les fans furieux se sont rendus sur Twitter avec le hashtag suivant #SerClub #ContraCR7 Implorant le club de ne pas le signer. Certains fans menacent même de pic.twitter.com/sQfRpJUspW — Témitope (@IamTopsy4real) 25 juillet 2022

Prefiero perder con Carlos Martin que ganar con el portugais ese. Pas de hagáis el ridículo ! #ContraCR7 — Hiba (@HibaNara) 23 juillet 2022

