L’atelier de réparation a laissé les téléspectateurs en larmes ce soir lorsque Jay Blades et son équipe ont fixé une bague de fiançailles qui « a réuni un grand-père et un grand-père en retard ».

L’héritage familial a été remis par la petite-fille du couple, Michelle, qui a ému les téléspectateurs aux larmes lorsqu’elle a décrit leur moment de «coup de foudre».

6 Les téléspectateurs de l’atelier de réparation étaient en larmes ce soir après que la cliente Michelle ait déclaré son « grand-père et grand-père »

Michelle a révélé que sa grand-mère Muriel était fiancée à un autre homme lorsqu’elle a applaudi Wilfred dans un pub, étant arrivée tôt pour un rendez-vous avec son fiancé.

Elle a dit avoir trouvé leur bague de fiançailles cassée, qui s’était partiellement cassée, cachée dans une théière après la mort de Muriel en avril, à 99 ans.

Michelle a expliqué à Jay et à l’orfèvre Richard Talent, l’hôte de The Repair Shop: «La bague pour moi est le début de notre chronologie.

«Il contient toute cette histoire depuis le jour où ils se sont fiancés. J’adorerais le faire réparer pour ma grand-mère parce qu’elle était si spéciale.

« Rencontrer à nouveau ces deux bouts, c’est comme si mon grand-père et mon grand-père se rencontraient à nouveau. »

6 La bague de fiançailles avait été conservée dans une théière pendant des années après sa rupture et n’a été découverte que lorsque le nan de Michelle est mort à l’âge de 99 ans.

6 L’orfèvre Richard Talent a travaillé sa magie sur le ring

Michelle est revenue plus tard pour voir la bague restaurée et a immédiatement fondu en larmes, l’embrassant comme sa grand-mère le faisait.

« J’ai hâte de montrer à tout le monde et de continuer à raconter leur histoire d’amour, car ils se sont adorés et cela me ramènera tous ces merveilleux souvenirs de mon grand-père et de mon grand-père et cela me procure tellement de joie », a-t-elle déclaré.

Richard, qui a effectué la restauration étonnante, avait l’air visiblement ému, comme Jay l’a dit au bijoutier: « C’était spécial »

6 Wilfred et Muriel le jour de leur mariage

6 Michelle a dit que c’était le coup de foudre quand son grand-père a rencontré Wilfred dans un pub

6 Émotionnelle Michelle avait hâte de le montrer à sa famille

Il n’y avait pas non plus de sécheresse oculaire à la maison et les téléspectateurs ont partagé leurs réactions sur Twitter.

Une personne a écrit: « Ce soir, il y avait des tissus tout le long, la bague, la poitrine et l’âne aussi! »

Un autre a déclaré: « Blimey, les autres spectateurs ne portent pas de mascara ce soir, la restauration de la bague de fiançailles était magnifique »