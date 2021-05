Les fans de l’atelier de réparation en larmes au «  plus beau moment télévisé de tous les temps  » alors que le père et le fils sourds font restaurer l’horloge familiale

Les fans de l’atelier de réparation ont été laissés en larmes alors qu’un père sourd et son fils ont fait restaurer l’horloge de leur famille.

La boîte de mouchoirs n’est jamais loin lorsque l’émission de restauration de la BBC est à l’écran et le moment émotionnel de ce soir a été décrit par les téléspectateurs comme le « plus beau moment télévisé de tous les temps ».

Le père sourd Herbert a fait un voyage à la grange avec son fils Joshua pour essayer de réparer une horloge spéciale qui avait la forme d’un bateau.

Utilisant BSL (langue des signes britannique) que son fils a traduit, Herbert a expliqué que le cadeau lui avait été donné par son grand-père, un an avant sa mort.

Après avoir tenté de le réparer lui-même et perdu le mécanisme de batterie de l’intérieur de l’horloge, qui, selon lui, n’a pas fonctionné depuis 30 ans, Herbert espérait que l’horloger Steven Fletcher serait en mesure de le restaurer.

Il l’a restauré et Herbert a été laissé submergé par l’émotion, tout comme les fans.

Twitter

Les téléspectateurs sanglotaient après avoir entendu l’histoire de Josh et Herbert[/caption]

Twitter

Les fans ont sorti les mouchoirs après avoir regardé Herbert et Joshua dans The Repair Shop[/caption]

Twitter

Les téléspectateurs ont été laissés en larmes lors de l’épisode de The Repair Shop de ce soir[/caption]

Twitter

Ce fan a surnommé l’épisode de ce soir comme la « montre la plus émouvante de tous les temps »[/caption]

Un fan a tweeté: «#TheRepairShop tout à l’heure: un homme sourd dans la soixantaine, parlant BSL, a reçu un cadeau restauré qui appartenait à SON grand-père. Le fils de l’orateur BSL interprétait. Les gens de l’atelier de réparation parlaient aussi un peu de BSL. L’un des plus beaux moments de télévision que j’ai jamais vu. »

Un autre fan a écrit: «Eh bien. #TheRepairShop me fait pleurer dans le meilleur des cas. Mais le retour de cette belle horloge, et ce silence poignant, et la signature, et … », qui a été suivi par des cœurs et des émojis qui pleuraient.

Un troisième fan a répondu: «Oh @TheRepairShop, tu m’as en larmes ici, le vaisseau de l’horloge est tout simplement magnifique, tout comme l’histoire qui se cache derrière. #therepairshop. «

Tandis qu’un quatrième spectateur sanglotait: «Je ne vais pas pleurer… Je ne vais pas pleurer… d’accord, d’accord! Vous m’avez eu… La montre la plus émouvante jamais vue sur #therepairshop @TheRepairShop. »





Herbert était ravi alors qu’il regardait avec amour son cadeau restauré et dit en larmes: «C’est tellement beau.»

Lorsqu’on lui a demandé si la nouvelle horloge améliorée le reconnectait à son défunt grand-père, il a répondu: «Oui, définitivement. Cela m’a fait penser à mon grand-père beaucoup plus que je ne l’ai jamais fait auparavant, donc cela m’a définitivement renoué avec mon grand-père.

Debout à l’extérieur de la grange et donnant ses dernières pensées, Herbert a partagé: «C’est difficile à décrire, c’est difficile à mettre en mots. Cela m’a vraiment frappé, je me sens dépassé par tout cela.

«J’ai l’impression que ce lien est en quelque sorte rétabli. C’est beau. »