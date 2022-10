Les fans de Larkins disent tous la même chose à propos du personnage hunky alors qu’ils tournent la deuxième série de l’émission ITV

Les fans de THE Larkins ont tous dit la même chose à propos d’un personnage hunky alors qu’ils lançaient la deuxième série de l’émission ITV.

Le spectacle met en vedette Bradley Walsh et Joanna Scanlan dans le rôle de Pop et Ma Larkin, tandis que Joelle Rae et Lydia Page jouent leurs filles Mariette et Primrose.

Ils ont aussi le béguin pour le nouveau personnage hunky Reverend Candy[/caption]

Cependant, c’est Maxim Ays qui a attiré l’attention de nombreux téléspectateurs en tant que révérend Candy.

Le bel acteur a déjà joué dans Sanditon et le révérend Candy fait frétiller les cœurs lorsqu’il arrive en ville, pas plus que Primroses.

S’adressant à Twitter, les téléspectateurs de The Larkins ont également été séduits par lui, avec une écriture: “The rev candy adorable.”

Un autre a ajouté: “‘Je suis amoureux du révérend Candy.’ Ne le sommes-nous pas tous ?

Un troisième a tweeté: “@Maxim_Ays bonjour, j’ai adoré voir plus de bonbons vénérés à l’écran dans le nouveau #TheLarkins de ce soir, j’ai hâte de voir ce qui s’en vient, profitant déjà de la série deux x.”

Pendant ce temps, d’autres téléspectateurs ont loué le programme pour être parfait la télévision du dimanche soir.

L’un d’eux a écrit: «Je viens de salir l’amour #TheLarkins! Vivement l’épisode de la semaine prochaine !”

Un autre s’est enthousiasmé: “Heureux que les Larkins soient de retour sur @itv le dimanche soir, j’ai vraiment aimé la première série, les deux premiers épisodes de la deuxième série ont été formidables jusqu’à présent.”





Un autre fan a tweeté: “#thelarkins a fini par être comme Heartbeat était pour moi un dimanche pendant mon enfance.

“Ça fait du bien à la télé un dimanche soir de se préparer pour une semaine de travail.”

Un autre a partagé: “J’adore #thelarkins, super la première fois et tout aussi bien cette fois. C’est un programme tellement agréable, parfait pour un dimanche soir et la musique est très apaisante !

Le beau personnage a attiré l’attention de Primrose Larkin et des téléspectateurs[/caption]

The Larkins est diffusé le dimanche à 20h sur ITV.