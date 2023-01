Les fans de l’apprenti choqués en voyant qu’une grande partie de l’émission est manquante

Les fans de THE Apprentice ont été éventrés hier soir car le célèbre Bridge Café n’était pas présenté.

La cuillère grasse – où les candidats sont envoyés pour discuter de leurs tâches délicates après une longue et dure journée de travail – est une partie très appréciée de l’émission.

Mais alors que la série revenait à la télévision hier soir, les candidats se sont plutôt dirigés vers La Cabana.

Les patrons utilisent en fait ce deuxième lieu, situé à Willesden, par intermittence depuis 2017, mais les téléspectateurs n’ont pas été impressionnés.

S’adressant à Twitter hier soir, une personne a écrit: “EMMENEZ-LES AU BRIDGE CAFE IMMÉDIATEMENT #TheApprentice.”

Un second gémit : « Qu’est-il arrivé au bridge café ? #L’apprenti.”

Tandis qu’un troisième disait : « S’il vous plaît. Voyons le bridge cafe #theapprentice.

Le tournage se déroule souvent dans une combinaison des deux cafés, qui sont tous deux très appréciés des parieurs malgré leur apparence légèrement délabrée.

On pense que La Cabana est utilisée pour donner un extérieur plus impressionnant au simple Bridge Cafe à l’ouest de la capitale.

A tel point que Dean Ahmad, qui a participé à la série 15 de The Apprentice, a laissé une critique élogieuse de l’endroit sur TripAdvisor après un après-midi passé là-bas.

“En fin de compte, cela peut sembler un plongeon, mais ce café est la cachette parfaite pour quand un homme est un peu émotif”, a-t-il écrit à propos du café emblématique.

«Je me suis retrouvé un peu trop ici ces derniers temps, à travers certains des jours les plus sombres où je me trouvais dans un peu de décombres. Mais pour 90p une tasse et un quart de livre qui a attiré mon attention à quelques reprises, cet endroit méritait vraiment un cri.

Le café – qui est ouvert aux visiteurs tous les jours – arbore une solide note de 4,5 étoiles de la part de ses visiteurs, juste en deçà de la note stellaire de 4,8 étoiles de La Cabana NW10 sur Google.

La nuit dernière, Emma Browne, chargée de compte senior, a été la première à démarrer après une première tâche désastreuse dans l’équipe perdante.

Les candidats se sont envolés vers les Caraïbes après la levée de toutes les restrictions de Covid-19 – et ont été chargés de créer et de vendre des excursions aux touristes à Antigua car ils étaient divisés en deux groupes – hommes et femmes.