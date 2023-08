Les fans de Lana Del Rey tombent comme des dominos dans une vidéo de concert effrayante

Les fans d’un concert de Lana Del Rey sont tombés comme des dominos au milieu de la performance de la chanteuse.

De nombreux fans peuvent être vus tomber soudainement dans une vidéo capturée par la foule lors de l’arrêt de la tournée du 15 août à Mexico. On ne sait pas si des fans ont été blessés.

Del Rey est apparu devant 65 000 fans au Foro Sol, selon le promoteur Ocesa. La musicienne participe à sa tournée « Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd ».

Un représentant de Del Rey n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

LANA DEL REY WORKS WAFFLE HOUSE RESTAURANT CONCERT

REGARDER: LES FANS DE LANA DEL REY TOMBENT EN EFFET DOMINO AU CONCERT

« C’est ce qu’on appelle un effondrement progressif de la foule, où l’élan d’une personne qui frappe une autre augmente de manière significative », a déclaré à The Messenger l’expert en analyse de foule G. Keith Still. « Je pense que l’expression ‘effet domino’ est tout à fait appropriée.

« Si vous empilez des dominos, un domino peut renverser un autre domino 1½ fois sa taille, simplement parce que vous transformez une énergie potentielle en énergie cinétique. Vous changez la force. Donc, c’est très facile quand vous vous rapprochez quand la foule est entassée pour renverser le tout en un seul.

REGARDER: LES FANS DE LANA DEL REY VUS TOMBER PENDANT LE CONCERT

« En général, toute zone enclos, si vous ne régulez pas le flux de foule, elle peut devenir trop bondée, et vous avez ce risque d’ondes de choc, d’effondrement progressif de la foule. Très souvent, cela peut arriver et il n’y a pas blessure grave, et cela n’est pas signalé », a-t-il ajouté. « Mais, dans ce cas, les médias l’ont pris sous plusieurs angles, et cela a l’air horrible. … Et cela peut être assez fatal à moins que les gens ne puissent se relever, et vous obtenez des gens pris au premier plan, comme la catastrophe d’Itaewon. «

Avant son apparition, Del Rey a visité une poignée de sites touristiques autour de la ville, a rapporté Billboard.

« Mexico, c’était incroyable » elle a écrit sur Instagram tout en partageant des extraits de l’émission. « Je sais qu’il pleut aujourd’hui mais j’espère qu’on se verra ce soir au stade. Je t’aime beaucoup. »

Après le concert du 16 août, Del Rey s’est rendue sur Instagram pour remercier ses fans.

« Merci beaucoup pour notre deuxième nuit à Mexico, » elle a sous-titré une publication. « Et j’ai vos notes. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les arrêts de la tournée de Mexico ont complété la première étape de la tournée de Del Rey. L’interprète de « Young and Beautiful » a partagé des photos du match aller sur les réseaux sociaux.

« C’est terminé pour la première étape de notre tournée », elle a sous-titré une série de photos de son équipage. « Et nous vous verrons mi-septembre pour la prochaine mi-temps commençant à Nashville. »

« De bons moments à venir », a-t-elle ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS