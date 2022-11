Les fans de laitue secoués par la flambée des prix, entraînant des salades coûteuses, des substitutions

Avec la flambée des prix des aliments au Canada, Michael Ghorayeb, propriétaire d’un restaurant québécois, affirme que les acteurs de l’industrie de la restauration ont deux options pour rester au-dessus de l’eau : réduire la taille des portions ou augmenter les prix des menus.

Mais lorsque Ghorayeb a vu les récents prix exorbitants de la laitue, il s’est dit obligé d’opter pour une troisième option : la retirer complètement du menu.

“C’est un changement de prix trop important”, a déclaré le propriétaire du BLVD Bar & Gril de Châteauguay sur la Rive-Sud de Montréal.

La laitue est rare dans plusieurs régions du Canada – et coûte beaucoup plus cher que d’habitude – après que les conditions de sécheresse et les maladies des cultures ont affecté les approvisionnements en provenance de Californie.

Ghorayeb dit qu’il avait l’habitude d’acheter 24 têtes de laitue pour environ 50 dollars. Maintenant, la même commande de son fournisseur coûte plus de quatre fois plus cher, à 220 $.

“Je veux dire, ce type d’augmentation de prix, si vous rasez un peu de laitue iceberg et que vous la mettez sur un hamburger, vous envisagez un coût de près d’un dollar par portion. C’est complètement hors de contrôle”, a-t-il déclaré. .

Le sommet de l’iceberg

Ghorayeb est loin d’être la seule victime de la rareté des plantes.

Que vous soyez à la recherche d’une tête de laitue, d’un sac de cœurs de romaine ou d’un kit de salade, des avertissements de pénurie de laitue apparaissent dans les magasins du pays, ce qui fait grimper les prix.

Munther Zeid, propriétaire de la chaîne d’épiceries Foodfare à Winnipeg, demande aux clients d’être patients car il ne sait pas quand le produit sera de retour sur les tablettes.

“Vous commandez une caisse ou deux, vous n’en aurez pas. Vous en commandez cinq, vous pourriez en avoir une”, a-t-il déclaré.

Certaines chaînes de restaurants au Canada, dont Subway, Harvey’s et Wendy’s, ont également été touchées par la pénurie et avertissent les clients sur leurs sites Web des impacts potentiels à certains endroits.

REGARDER | Rapports sur la hausse des prix de la laitue à la suite de problèmes d’approvisionnement :

Les prix de la laitue montent en flèche en raison de maladies des cultures et de problèmes de chaîne d’approvisionnement Dans certaines régions du Canada, la laitue est rare – et coûte beaucoup plus cher que d’habitude – après que les conditions de sécheresse et les maladies ont affecté les approvisionnements en provenance de Californie.

Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie à Halifax, affirme que les problèmes que nous constatons au Canada – l’un des plus grands importateurs de laitue au monde – commencent par des problèmes avec notre plus gros fournisseur : la Californie.

Charlebois dit que les cultures californiennes ont été frappées tôt par la sécheresse en septembre et octobre – les mêmes conditions météorologiques qui ont conduit à la suspension des ventes de sauce piquante Sriracha cet été.

Cet automne, cependant, les cultures de laitue ont également été touchées par la maladie, ce qui les a flétries dans les champs.

“Il y a donc moins de production et moins de ventes dans le monde, y compris les exportations vers le Canada, et c’est le principal problème en ce moment”, a déclaré Charlesbois.

“Donc, dans le commerce de détail, nous constatons soit des prix plus élevés, soit pas de laitue du tout.”

Sylvain Charlebois, le directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie, s’attend à ce que les prix reviennent plus près de la normale dès décembre, lorsque la nouvelle récolte de l’Arizona devrait arriver. (Soumis par Sylvain Charlebois)

Ces raisons font réfléchir à deux fois à l’épicerie.

“Tout est si cher, et aller payer 8 $ et quelque chose, 8,99 $, pour un iceberg? Avant, c’était comme 2,99 $. C’est fou”, a déclaré le client montréalais George Sousa.

Il dit que cela l’a amené à changer ses habitudes culinaires.

La même chose peut être dite pour Joan Legair, une autre Montréalaise qui opte entre-temps pour d’autres légumes-feuilles.

“Quand il arrive à ce prix, je n’achète pas de laitue. Mais je pourrais utiliser des épinards à la place”, a-t-elle déclaré. “Je peux devenir très innovant avec mes verts et j’utilise donc d’autres verts qui sont plus abordables.”

Les jours de salade reviendront

Charlebois dit que la pénurie de laitue est “certainement une bonne étude de cas” des impacts du changement climatique sur la nourriture que nous mangeons.

“Le ou les virus qui ont affecté les cultures n’auraient pas été là normalement sans le changement climatique”, a-t-il déclaré.

Cependant, dit-il, il y a une lumière au bout du tunnel cette année.

Charlebois dit s’attendre à ce que les prix reviennent plus près de la normale dès décembre, lorsque l’Arizona devrait prendre le relais et commencer à exporter la dernière récolte vers le Canada.

“Ça devrait aller pour les vacances, tant qu’il n’y a pas de rappels”, a-t-il dit.

Pour le moment, des restaurateurs comme Ghorayeb disent qu’il préparera ses salades avec d’autres légumes verts, comme la salade composée ou le chou frisé, tandis que les hamburgers ou tout plat généralement servi avec de la laitue en garniture devront s’en passer.