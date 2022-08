Les fans de l’acteur Liger Vijay Deverakonda se révèlent être Arjun Reddys dans la vie réelle; L’actrice de Pushpa, Anasuya Bharadwaj, les accuse d’avoir honte de l’âge [View Cryptic Tweet]

L’ancre Telugu devenue actrice Anasuya Bharadwaj, qui a été vue pour la dernière fois dans la vedette d’Allu Arjun, Pushpa The Rise, a critiqué les fans de Vijay Deverakonda pour l’avoir fait honte à cause de son tweet énigmatique sur la réponse négative de Liger. Elle a averti les fans de Vijay qu’elle retweetera tous les abus pour montrer ce qui arrive à une femme qui défend son respect.

Tout a commencé quand Anasuya a publié un tweet, que les fans de Vijay Deverakonda pensaient qu’il s’agissait d’une fouille indirecte de l’acteur et de critiques négatives de son film Liger récemment sorti. “Le karma est un boomerang et il revient même s’il est tard. La douleur de la mère ne partira pas. Le karma… Parfois, c’est difficile à venir, mais c’est sûr !! #NotHappyOnSomeonesSadness but #FaithRestored”, a tweeté Anasuya en télougou .

Peu de temps après avoir tweeté, les fans de Vijay ont commencé à traquer Anasuya en l’appelant une ” tantine “.

Nv nethulu chepaku tantine Nuvu chesi montre le pire kanna kadu https://t.co/4pTNfQb2Ji Sarkaru Vaari Pata (@IPrinceMaheshI) 25 août 2022

Bloquer tata chesindhi ?? pic.twitter.com/wtopkzfWZJ KALACHNIKOV (@REDDY__18) 25 août 2022

D’une manière ou d’une autre, cette vidéo me vient à l’esprit après avoir vu un tweet #Sans vouloir vous offenser pic.twitter.com/SuWexUjxxi Saran Reddy Goturi (@Saranreddy17) 25 août 2022

Anasuya a maintenant commencé à mettre en place des captures d’écran de chaque compte qui l’a traquée. “Je continuerai à retweeter chaque abus comme preuve de ce qui arrive à une femme qui défend son respect. #SayNOtoOnlineAbuse”, a-t-elle tweeté.

Dans un autre tweet, elle a écrit : “Ici, en prenant une capture d’écran de chaque compte qui m’abuse, me fait honte en m’appelant “tante”… impliquant ma famille là-dedans, je vais déposer une plainte et la mener à un point où vous regretterez de m’avoir contacté sans aucune raison légitime. Ceci est mon dernier avertissement.

“Je retweeterai également tous les abus jusqu’à ce que vous réalisiez ce que vous faites. Réalisez pourquoi je fais ce que je fais. Je ne suis pas un lâche. Je me cache derrière des “fans”. maintenant. Vous ne savez rien (de) ce qui s’est passé.

La prise de bec entre Anasuya Bharadwaj et les fans de Vijay Deverakonda a pris d’assaut le monde de Twitter.