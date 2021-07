Les fans de la WWE plongés dans une frénésie alors que John Cena fait un retour choquant à Money in the Bank ! Voir les réactions

Le retour tant attendu de John Cena a plongé le monde de la lutte dans une frénésie alors que les rumeurs devenaient vraies après des mois de spéculation. Le champion de la WWE à 16 reprises a fait un retour choquant au pay-per-view Money in the Bank de la WWE le 19 juillet et les fans étaient ravis de voir le leader de ‘Cenation’ revenir à la WWE. La dernière fois que Cena a été vue sur le ring, c’était à Wrestlemania 36 lors de son match contre « The Fiend » Bray Wyatt. Après que Roman Reigns ait battu Edge pour conserver le championnat de la WWE Smackdown dans le main-event de la nuit, la musique de Cena a joué et la foule est devenue délirante. Ce pourrait être l’un des plus gros pops de tous les temps au retour de Cena. Ce fut également un moment émouvant pour beaucoup lorsque leur «héros d’enfance» est revenu.

Reigns a pu battre Edge alors que Seth Rollins, l’ancien partenaire Shield de Reigns, a distrait la superstar Rated-R tandis que le champion de la WWE en a profité, a harponné Edge et l’a épinglé pour conserver son titre. Alors qu’Edge est immédiatement entré dans une bagarre avec Rollins à l’extérieur du ring, Reigns a pris le micro pour imposer son autorité, mais coupant court à son discours, Cena a fait un retour catégorique à la WWE après en effet un long écart.

Cena interrompant le discours de Reign indique que le 16 fois champion de la WWE veut une chance pour le titre et, selon la rumeur, sera très probablement à Summerslam. La dernière fois que Cena a remporté l’or, c’était lorsqu’il a battu AJ Styles au Royal Rumble pour devenir 16 fois champion de la WWE en 2017.

L’événement WWE Money in the Bank s’est avéré être un succès car il y a eu de nombreux changements de titre, de nouveaux champions et de nouveaux gagnants dans les matchs Money in the Bank.

Big E, lors de sa première apparition au MITB, a remporté le contrat Money in the Bank du côté des hommes, tandis que Nikki Cross a remporté le MITB du côté des femmes.

Big E, l’ancien membre de New-Day connaît maintenant le succès après avoir été repêché à Smackdown l’année dernière. Big E a vaincu Kevin Owens, Seth Rollins, Drew McIntyre, Riddle, Ricochet, Shinsuke Nakamura et John Morrison pour remporter le match d’échelle MITB et a maintenant la possibilité de gagner quand et où il se sent au cours d’une année civile.

La victoire de Cross a été une surprise pour tous les fans alors qu’elle gravissait les échelons pour remporter bientôt une opportunité de titre, laissant derrière elle Alexa Bliss, Liv Morgan, Asuka, Zelina Vega, Natalya, Tamina et Naomi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici