Les fans de la ville natale de Liam Payne l’aident à revenir dans les charts à titre posthume

LOS ANGELES, CA – 04 DÉCEMBRE : l’artiste Liam Payne du groupe musical One Direction se produit … [+] sur scène lors du Jingle ball 2015 de 102.7 KIIS FM présenté par Capital One au STAPLES CENTER le 4 décembre 2015 à Los Angeles, Californie. Plusieurs singles solo de Liam Payne reviennent dans les charts britanniques cette semaine, après que la nouvelle de sa mort ait suscité une frénésie d’achat parmi les fans en deuil. (Photo de Christopher Polk/Getty Images pour iHeartMedia) getty

Le monde pleure toujours la perte de Liam Payne, l’un des cinq membres des One Direction. Le chanteur est décédé au début du mois après une chute du balcon de son hôtel en Argentine. Comme c’est généralement le cas à chaque décès d’un musicien bien-aimé, les fans du chanteur, en particulier ceux de son pays d’origine, le Royaume-Uni, sont revenus sur certains de ses plus grands succès, l’aidant à réapparaître à titre posthume dans les charts.

Parmi tous ses retours, « Teardrops » de Payne est le plus performant. Cette chanson, qui porte un titre trop approprié, est presque à nouveau dans le top 40 du classement officiel des ventes de singles, où elle atterrit cette fois-ci à la 41e place. C’est un nouveau sommet pour le smash.

« Teardrops » a fini par être le dernier single de Payne, puisqu’il l’a sorti quelques mois seulement avant sa mort. La chanson monte légèrement plus haut dans le classement des téléchargements officiels de singles que dans la liste des ventes. Sur le précédent décompte, le morceau le plus récent du chanteur est de retour au n°39. C’est aussi un nouveau record absolu pour la composition.

« For You (Fifty Shades Freed) » est également de retour dans les charts britanniques cette semaine. Le duo de Payne avec Rita Ora, enregistré pour le Cinquante nuances de Grey franchise cinématographique, entre dans la liste des téléchargements au n° 76 et dans la liste axée sur les ventes au n° 79.

Un autre morceau de l’ancien groupe de garçons des One Direction ne fait qu’un seul décompte. « Sunshine » se trouve à la 67e place du classement officiel des singles physiques, qui concerne les morceaux les plus performants exclusivement sur un format physique, comme le vinyle ou le CD.

Payne n’a sorti qu’un seul album, LP1. L’album est sorti il ​​y a une demi-décennie, et ce n’était pas le succès commercial que le chanteur avait espéré, ni celui que certains de ses camarades du groupe avaient réussi à produire.

Après sa mort, Payne et One Direction ont dominé les charts iTunes du monde entier. Alors que le soliste atteint de nombreux classements, les succès du boys band et même certains de leurs albums se multiplient au Royaume-Uni, où il était encore une immense célébrité jusqu’à la fin de sa vie.