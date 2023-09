Les fans de la star des animaux Ranbir Kapoor se rassemblent en grand nombre pour célébrer son anniversaire [Watch Video]

Ranbir Kapoor a récemment célébré son anniversaire de manière réconfortante en passant du temps avec ses fans. Il a non seulement coupé un gâteau avec eux, mais a également pris des selfies, répandant de la joie et créant des souvenirs inoubliables. L’air naturellement cool, Ranbir a canalisé ses vibrations Rockstar dans une tenue élégante, captivant tout le monde par son charme. Les fans étaient ravis de faire partie de cette journée spéciale et ne pourraient pas être plus heureux. Son prochain Animal sortira sur grand écran en décembre de cette année. Le film de thriller d’action met également en vedette Rashmika Mandanna, Anil Kapoor, Bobby Deol, Triptii Dimri et Shakti Kapoor, entre autres. Dans le film, Ranbir jouera un protagoniste, qui se transformera plus tard en psychopathe pour plusieurs raisons, notamment sa relation père-fils troublée et son extrême effusion de sang dans le monde souterrain. Il est réalisé par Sandeep Reddy Vanga.