Les fans de la star de RRR Jr NTR au Japon s’effondrent après l’avoir rencontré, la vidéo devient virale

Jr. NTR est maintenant au Japon pour y promouvoir son film RRR. Le casting du film, dont la co-vedette Ram Charan et le réalisateur SS Rajamouli, l’ont également accompagné. Le film, un succès mondial, a eu une préparation très attendue avant sa première dans le pays. Les fans de l’acteur peuvent être vus pleurer et s’effondrer après l’avoir vu dans une vidéo récente qui a fait surface en ligne.

Viral Bhayani a partagé la vidéo et, sous-titrée, « Le fandom de NTR Jr brise les frontières ! Ses fans étaient émus de voir leur star préférée au Japon pour les promotions #RRR.

Les fans peuvent être vus dans la vidéo en train de prendre des selfies et de prendre son autographe. Une fan portant un t-shirt avec le visage de NTR fond en larmes et les essuie en un instant lorsqu’elle voit l’acteur. Une autre image capture plusieurs fans sanglotant alors qu’ils s’approchent de NTR pour une photo.





Dans une autre vidéo partagée en ligne, Tarak a semblé surpris après avoir reçu une énorme lettre de la serveuse de l’hôtel. La lettre plastifiée se compose de notes manuscrites de ses fans, exprimant leur amour pour la star. Tarak a accepté le signe d’appréciation et a même interagi avec la dame. La vidéo vous rendra certainement fier du fait que vous êtes fan de Tarak.

Ram a établi sa base de fans fidèles au Japon depuis que Rajamouli a réalisé Magadheera en 2009. Le fandom est monté en flèche avec RRR, et les fans de Charan ne peuvent pas en avoir assez de l’acteur. Il est tout à fait évident que Ram Charan a conquis les cœurs au-delà des frontières. Son style, ses actions et son comportement ont été les plus parlés et les plus appréciés dans le monde.

Lisez aussi: RRR: Tout partout, tout à la fois, le co-réalisateur Daniel Kwan fait l’éloge du film de SS Rajamouli, écrit “tellement à aimer …”

Récemment, RRR a été projeté dans une salle de cinéma bondée aux États-Unis. Comme prévu, le public hurlait, dansait sur Naatu Naatu et applaudissait pendant la scène d’action. Après la fin du film, SS Rajamouli a fait une entrée surprise dans l’auditorium. Sa présence a captivé le public, qui a accueilli le maître metteur en scène sous de vifs applaudissements. Côté travail, Jr NTR sera ensuite vu dans #NTR30 de Koratala Siva. Plus tard, il sera également vu avec le réalisateur de KGF Prashanth Neel #NTR31