Les fans de la star de KGF 2 Yash s’en prennent à l’acteur Liger Vijay Deverakonda à propos de l’ouverture du box-office en hindi? Connaître l’histoire derrière la tendance ‘Yash 54’

En 2019, Hrithik Roshan et Tiger Shroff avec War ont obtenu une ouverture de Rs. 53,35 crores. C’était la plus haute ouverture pour un film hindi. Alors que tout le monde souhaitait savoir quel film de Bollywood battra le record, il s’agissait en fait d’un film doublé du Sud qui a dépassé la collection du premier jour de Guerre. On parle de Yash vedette KGF : Chapitre 2 qui a été publié en avril de cette année. La version doublée en hindi du film a obtenu une ouverture de Rs. 53,95 crore (près de Rs. 54 crore) et a battu de nombreux records au box-office.

Maintenant, aujourd’hui, sur Twitter, sorti de nulle part, # Yash54 a commencé à devenir tendance et les fans appellent Yash le patron du box-office. Ils font l’éloge de l’acteur et de la collection du premier jour de KGF 2. Découvrez les tweets ci-dessous

Le monstre rugit au box-office du marché hindi avec la plus grande collection du premier jour de 54cr ?#Yash54 ?????? pic.twitter.com/vVCcrxXk2z Avi (@_avi0) 29 août 2022

La ROCKING STAR #Yash est et restera imbattable !! ? Quel exploit historique qu’il a réalisé en collectant 54cr le jour 1, uniquement pour la version hindi du chapitre 2 de KGF !! #Yash54 @LeNomEstYash pic.twitter.com/Ct6ucu2EUr ? (@Vikram_07AK) 29 août 2022

Eh bien, ce n’est ni l’anniversaire de Yash ni rien d’important à propos de la franchise KGF qui s’est passé aujourd’hui, pourtant, # Yash54 est à la mode sur les réseaux sociaux. Cela nous amène à nous demander si les fans de Yash font une fouille dans la collection de Vijay Deverakonda vedette Liger.

Liger était présenté comme l’une des plus grosses sorties de cette année, et on s’attendait à ce qu’il réussisse bien au box-office. Cependant, le film n’a pas réussi à se faire une place au box-office et à faire de bons débuts à Vijay à Bollywood.

En attendant, il sera intéressant de voir quel film à venir battra le record d’ouverture de KGF 2 au box-office.