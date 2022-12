Les fans de la star de Coronation Street, Helen Flanagan, disent tous la même chose après une jolie photo Instagram avec son frère

HELEN Flanagan a laissé les gens s’évanouir sur Instagram lorsqu’elle a partagé une jolie photo avec son frère Tom.

La star de Coronation Street, célèbre pour avoir joué Rosie Webster, s’est révélée être une bonne mine dans la famille et a déclenché une frénésie lorsqu’elle a posé avec son frère dans un restaurant.

Helen est célèbre pour avoir joué Rosie Webster dans Corrie[/caption]

Certains pensaient qu’elle était sortie avec un nouvel homme après sa récente séparation d’avec son fiancé Scott Sinclair.

Mais Helen, 33 ans, a dissipé toute confusion lorsqu’elle a légendé le message: “Une si belle nuit avec mon frère hier soir

“Il vit à Bangkok donc je ne le vois pas beaucoup x”

Une personne a répondu : “Bon travail, tu as dit mon frère, tu sais comment les gens assument les choses !”

D’autres ont plongé directement et ont fait des compliments à Tom.

Un autre a déclaré: «Je pensais qu’il était Daniel Craig pour commencer! petite bombasse xx”

Sa co-vedette de Corrie, Lisa George, qui joue Beth Sutherland, a écrit : « Fit !! ”

Et un troisième a fait écho : “Bel homme x”

Helen et le footballeur Scott Sinclair, 33 ans, ont mis fin à leur relation de 13 ans en octobre.

Le couple, qui a commencé à se fréquenter en 2009 et prévoyait de se marier avant leur rupture, est le père de Charlie, un an, Matilda, six ans et Delilah, trois ans.