Les fans de « La Roue de la Fortune » furieux après que la première de la saison se soit fait pousser en faveur du football : « Honte ! »

Hier soir, la première de la saison de « Wheel of Fortune » a laissé les fans tourner – et pas de manière amusante.

La première émission de la saison, qui sera la dernière de l’animateur de longue date Pat Sajak, n’était pas disponible pour tous les téléspectateurs, car l’émission d’avant-match de Monday Night Football a provoqué des problèmes d’horaire dans certaines régions. Pour certains fans, l’émission a été diffusée mardi matin aux petites heures, et pour d’autres, l’émission n’était pas du tout disponible.

Une personne s’est adressée à X, anciennement Twitter, pour demander à son réseau local : « Où est le #WheelOfFortune de ce soir ?? J’adore le football, mais c’est le premier épisode de la dernière saison de Pat et mon baby-boomer intérieur n’est pas content de ne pas pouvoir le regarder ça maintenant !! »

Un autre a écrit : « J’étais enthousiasmé par le football et la nouvelle saison de #WheelOfFortune ce soir. Mais j’ai ensuite été déçu quand j’ai découvert que Wheel était préempté par l’émission d’avant-match. Wheel of Fortune sera diffusé à 3h05 du matin à Chicago. Réglez votre DVR. « .

« Wheel of Fortune » est diffusé sur différents réseaux dans différentes régions du pays. Les téléspectateurs qui se connectent à ABC pour regarder l’émission ont appris hier soir que le football avait la priorité – le jeu télévisé bien-aimé a été préempté au profit de l’émission d’avant-match de Monday Night Football.

Pour certains, cela signifiait qu’ils ne pouvaient regarder l’épisode marquant qu’au milieu de la nuit. D’autres n’ont pas du tout eu la chance de regarder l’épisode.

« Euh, je suis un fan des Patriots, alors j’espère que ces deux équipes de clowns perdront », a écrit une personne à propos du match Buffalo Bills contre New York Jets d’hier soir. « Je ne trouve toujours pas Wheel Of Fortune sur aucune chaîne, ni une rediffusion pour enregistrer, OU à la demande. C’est le dernier premier épisode de Pat Sajak. Ça explose. »

« Désolé, mais le football n’a pas besoin d’une demi-heure avant le show… surtout quand la première de la saison de @WheelofFortune est censée avoir lieu », a déploré un autre fan.

Sajak lui-même s’est connecté sur les réseaux sociaux pour alerter les fans du problème, écrivant : « À cause du football et des querelles entre les stations et les opérateurs, beaucoup d’entre vous ne pourront pas voir certains épisodes de Wheel cette saison. Nous sommes aussi désolés que vous l’êtes, mais nous sommes impuissants à faire quoi que ce soit à ce sujet. »

« Tu m’as manqué ce soir (maudit football) », a répondu l’un de ses followers. « Chaque spectacle compte étant donné qu’il ne nous reste plus qu’un an avec vous. »

Un autre a écrit : « La myopie des transporteurs et des gares est incroyable. En négociant avec leurs bénéfices respectifs comme étant tout ce qui compte, ils font fuir leurs clients. Vous quittez cette affaire farfelue au bon moment. »

Bien que les fans de « Wheel of Fortune » semblent considérer la première d’hier soir comme un épisode monumental en raison de la retraite imminente de Sajak, la série s’est poursuivie comme d’habitude avec une seule référence au départ de l’animateur populaire.

« Une autre année! » » a-t-il annoncé en entrant sur le plateau avec Vanna White. Lorsqu’elle a souligné que c’était leur 41ème année qu’ils présentaient l’émission ensemble, il a plaisanté : « Mais qui compte ?