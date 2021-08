Les fans de la mère adolescente Chelsea Houska pensent que sa fille Aubree, 11 ans, a l’air « tellement adulte » alors qu’elle se prépare à entrer en 6e année

Les fans de CHELSEA Houska ont été choqués d’apprendre que sa fille Aubree se prépare à entrer en 6e après avoir grandi dans l’émission MTV.

Le Maman adolescente 2 L’enfant star a l’air tellement « adulte » dans ses récentes vidéos et photos qu’elle approche de son adolescence.

Instagram

Aubree se dirige vers la 6e[/caption]

MTV

Toute son enfance a été documentée sur MTV[/caption]

Les fans ont pris à Reddit pour partager une capture d’écran de l’histoire de Chelsea de sa fille Aubree, 11 ans.

La pré-adolescente a fait un grand sourire à la caméra alors qu’elle portait un haut à rayures blanches et bleues et ses cheveux en tresses.

Chelsea, 29 ans, a sous-titré sa photo : « En route vers des photos de 6e année », ce qui a été une révélation choquante pour les fans dans les commentaires.

« Omg bébé Aubs qui grandit », a écrit l’un d’eux avec un emoji en pleurs.

«Je pense que j’ai commencé à regarder 16 ans et enceinte quand j’étais en lycée. C’est fou comme les bébés passent au niveau junior maintenant !!!” un second admis.

Un troisième a plaisanté: « Bon dieu, c’est L’image de la taille des enfants et de notre âge. N’est-ce pas l’image d’un préadolescent ! »

« Je ne peux pas croire à quel âge ces enfants vieillissent ! Elle est adorable et a un bon style « , a complimenté un quatrième.

« Nous l’avons littéralement regardée naître à la télévision. Cela me donne l’impression d’être un fossile », a écrit un autre de manière comique, tandis qu’un final a jailli : « Le collège ! Ces enfants grandissent vite ! Elle est si adorable. »

REINE DE LA DANSE

Fin juillet, Chelsea a partagé un nouvelle vidéo d’Aubree alors qu’ils dansaient sur de la musique lors d’un trajet en voiture.

Le MTV L’enfant star avait l’air beaucoup plus âgée que ses premiers jours sur le réseau alors qu’elle portait une paire d’énormes lunettes de soleil noires et secouait la tête au rythme de la musique.

La star de télé-réalité a sous-titré la photo « Bestie », alors qu’elle passait une journée avec son aîné.

MAMAN ET MOI

Lors d’une séance photo en juin, Aubree a posé aux côtés de sa mère sous le porche alors qu’elles portaient des tenues assorties pour l’occasion.

Beaucoup ont été terrassés à à quelle vitesse Aubree a vieilli, alors que les deux portaient des tee-shirts bleu sarcelle, un jean noir et des chaussures Doc Martin et brandissaient des signes de paix pour la caméra.

« Oh mon dieu j’adore ça !!!! Je n’arrive pas à croire à quel point Aubree est adulte ! Tu es une maman incroyable et tu élèves des enfants incroyables ! un fan a écrit.

“Omg aubree est tellement gros !!!” un autre a accepté tandis qu’un troisième a demandé : « Pourquoi est-elle si grande ??? »

« Omgggg quand est-elle devenue adulte. Je regarde depuis 16 ans et je suis enceinte et je me sens si vieille maintenant », a plaisanté l’un d’eux.

« Je l’aime!!!! Elle devient si grande ! Ils grandissent trop vite », a contribué un cinquième.

« Je ne suis pas d’accord pour qu’Aubree soit si grande », a admis un final.

ADAM ABSENT

Chelsea partage Aubree avec son ex Adam Lind, et ses enfants Watson, quatre ans, Layne, deux ans et Walker, cinq mois, avec son mari Cole DeBoer.





Adam et Aubree se sont éloignés au cours des dernières années car il a fait des tentatives minimes pour rester en contact avec sa fille.

En mars, il a même eu une mandat d’arrêt contre lui après avoir omis de payer la pension alimentaire pour Aubrée.

L’ex-personnalité de la télévision a également été arrêtée en août 2020 pour ne pas avoir payé de pension alimentaire pour enfants.

MTV

Chelsea a quatre enfants au total[/caption]

Chelsea Houska/Instagram

Son aîné est presque un adolescent[/caption]

Instagram

Adam a été séparé d’Aubree au cours des dernières années[/caption]