Les fans de la marque Strictly montrent une «solution» après le renvoi du favori à la maison – et ils fulminent que le rival ait échappé à la danse ENCORE

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont été stupéfaits de dire au revoir à James Bye ce soir après qu’il ait été expulsé pendant la semaine d’Halloween.

La star d’EastEnders, 38 ans, s’est retrouvée dans les deux derniers avec la popstar Fleur East, 35 ans, lors de l’émission des résultats de dimanche.

James Bye a reçu la botte sur Strictly ce soir[/caption]

Fleur East s’est retrouvée dans les deux derniers[/caption]

James et sa partenaire professionnelle Amy Dowden ont tenté d’impressionner avec leur Charleston to Bumble Bee de LaVern Baker.

Luttant pour leur survie, Fleur et Vito Coppola ont interprété une Salsa pour Break My Soul de Beyonce.

Fleur a admis qu’elle était déçue d’être à nouveau dans la danse, car le juge Motsi Mabuse lui a conseillé de “garder le moral”.

Après s’être battus dans la danse, les juges ont unanimement sauvé Fleur et James a été éliminé.

Les fans se sont précipités sur Twitter en affirmant que James était cousu avec son choix de chanson et son costume.

L’un d’eux a écrit : « Je n’arrive pas à croire que James ait été éliminé et que Tony Adams soit toujours là. #réparer #strictement »

Un autre a posté: “Je suis vraiment désolé pour James et Amy… ils ont reçu une chanson horrible, une chorégraphie faible et des costumes médiocres #Strictly”

Un troisième a déclaré: «Je pense que James a été mal servi par la chanson et le thème cette semaine. Le truc du bourdon est ridicule et pas du tout Halloween et personne ne connaît la chanson. #strictement”

« #strictly Pauvre James, qui aurait pensé qu’une routine sur le thème de l’apiculture ne résonnerait pas auprès du public ? Je veux dire, on voit des ruches partout à Halloween, n’est-ce pas ? », a commenté un quatrième.





Un autre a fulminé: «Je dois dire que je ne comprends vraiment pas ce que cette routine d’abeille de James et Amy a à voir avec Halloween? La chanson n’est pas si géniale non plus, pas surpris qu’ils soient dans les deux derniers cette semaine, pas leur meilleure musique de routine et le thème les laisse tomber #strictement »

Hier soir, les fans de Strictly ont été laissés “confus” suite à la performance de James qui a amené les fans à remettre en question la décision d’avoir un thème d’abeille.

James et Amy ont exécuté leur routine Halloween Strictly habillés en apiculteur et en abeille, mais les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer la décision.

L’un d’eux a déclaré: “Pas très Halloween, James a été un peu lésé ici…. J’aurais dû me déguiser en Boo Bees.

Un deuxième a ajouté: «Le non-sens du costume d’abeille de James est le même que le non-sens du Roi Lion de Richie. Il rentre probablement chez lui. #Strictement.”

Le troisième a demandé : « Quelle est cette chanson ? Quel est ce thème ? Qu’est-ce que les abeilles ont à voir avec Halloween ? Je suis tellement confus…”

Pendant ce temps, l’émission a été frappée par de nouvelles craintes après la révélation d’une campagne sur les réseaux sociaux pour faire participer Tony Adams à la finale.

Malgré l’ancien footballeur Tony, 56 ans, recevant régulièrement des commentaires négatifs des juges, lui et sa partenaire de danse Katya Jones gagnent en ce qui concerne les téléspectateurs.

Maintenant, il a été découvert qu’un forum Arsenal avec 100 000 utilisateurs est responsable de l’avancement de Tony – et ils ne s’arrêtent pas encore.

Le groupe prévoit d’amener Tony et Katya jusqu’à la finale.

Et avec les gagnants de l’année dernière, Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice, qui ont obtenu 55 000 votes du public, on pense que les patrons craignent de plus en plus de pouvoir même gagner le spectacle.

