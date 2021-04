Share on Twitter

Les fans de JADE Cline ont été choqués par son apparence post-opératoire, car beaucoup pensent qu’elle ressemble maintenant à Khloe Kardashian.

le Maman ado La star a nié ouvertement avoir subi une chirurgie esthétique sur le visage, mais certains fans ne sont pas convaincus.

Jade, 23 ans, a partagé un nouveau selfie miroir, et ses abonnés ont été choqués de voir à quel point elle était différente.

La star de télé-réalité a posé devant le miroir de sa salle de bain vêtue d’un sweat à capuche court noir et d’un pantalon de jogging.

La personnalité de la télévision ne portait pas de maquillage mais a donné à la caméra un doux sourire alors qu’elle posait avec ses cheveux bouclés naturels.

Les fans se sont précipités vers Reddit pour partager leur choc sur le nouveau look de Jade, comme certains l’ont comparée à Khloe kardashian.

«Elle commence à ressembler un peu à Khloe Kardashian», a écrit l’un d’eux, tandis qu’un second a demandé: «C’est Jade? Ce n’est pas son lolol.

« Putain de merde, je ne reconnais même plus Jade », a déclaré un autre, tandis qu’un autre était d’accord: « C’est bizarre, je ne pense pas l’avoir jamais reconnue sur une photo. »

« Je suis d’accord. Si Khloe nous a appris quelque chose, l’utilisation intensive du maquillage et le filtrage / photoshopping de chaque image peuvent donner l’impression que vous avez fait plus de travail sur votre visage que vous n’en avez réellement », a spéculé un autre.

«Elle est le poisson-chat ultime à ce stade. Yikes », un autre rôti, tandis qu’un autre claqua:« Elle n’a jamais la même apparence sur aucune de ses photos. »

Jade a récemment applaudi aux critiques des fans sur ses changements de visage, en insistant sur le fait qu’elle «Jamais» n’a fait de travail au-dessus du cou.

Après avoir partagé un selfie en gros plan, un Adolescent maman 2 fan a écrit: « Avez-vous fait votre nez? »

«Je n’ai jamais rien fait à mon visage», rétorqua-t-elle.

Après une autre blague: «C’est vrai?! Je pense que son travail de nez a l’air ridicule. Son opération la rendait drôle », et Jade répondit rapidement:« Je n’ai jamais eu de travail sur mon visage. MDR. »

À la mi-janvier, la star de MTV s’est envolée pour Miami pour obtenir un lifting brésilien des fesses, dans laquelle la graisse a été retirée d’autres zones de son corps et ajoutée à ses fesses.

Un mois plus tard Jade a parlé de la procédure, disant à ses fans: «Je suis à un peu plus de trois semaines de mon opération. Encore enflé et assez douloureux mais guérissant bien.

«Les gens n’arrêtent pas de me demander si j’ai perdu beaucoup de poids et ce n’est pas vraiment le cas. J’ai eu un peu de graisse transférée donc mon poids est toujours à peu près le même.

«C’est juste proportionné différemment.»

Malgré le processus qui s’est avéré très douloureux, » la jeune maman a expliqué sa décision sur le Jay & Kay non filtré Podcast.

«J’ai vu tellement de gens que je connaissais qui avaient des BBL, et j’ai été tellement impressionné et étonné par la forme de leur corps.

Plus tard, lors d’une session en direct sur Instagram, elle a raconté: «C’était beaucoup de douleur. Le voyage a connu de nombreux virages inattendus. Des trucs dingues se sont produits.

«C’était 10 fois pire que l’accouchement. Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a vraiment eu du mal à récupérer.





Jade a rejoint OnlyFans en septembre, où elle a maintenant partagé le contenu explicite de sa nouvelle figure.

Les fans peuvent acheter l’accès à des vidéos et des photos privées pour 15 $ par mois, ou 67,50 $ pour six mois et 126 $ pour 12 mois.