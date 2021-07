CHELSEA Houska a partagé une jolie photo de sa fille Walker, âgée de cinq mois, dans sa ferme du Dakota du Sud.

le Maman adolescente 2 Les fans d’alun ont déclaré que son quatrième enfant ressemblait « comme » au mari de la star, Cole DeBoer.

Les fans de Chelsea Houska ont comparé sa petite fille Walker au mari de la star Cole[/caption]

Ils ont affirmé que l’enfant de cinq mois était le « image crachée » de Cole[/caption]

Walker rayonnait vers la caméra en jouant dans le salon sur la photo Chelsea partagé sur Instagram dimanche.

L’homme de 29 ans a sous-titré la jolie photo, « Je suis obsédé », avec un visage qui pleure.

Ses abonnés ont afflué vers les commentaires pour s’émerveiller de la similitude entre Walker et Cole, 33 ans.

L’un d’eux a écrit : « Elle est magnifique !!! Mini Cole jusqu’au bout », tandis qu’un autre a ajouté : « Elle est le portrait craché de Cole. »

Un troisième fan a accepté : « Trop mignon ! On dirait tout à fait ton mari !

Chelsea partage Walker, sa fille Layne, deux ans, et son fils Watson, quatre ans, avec Cole, et sa fille Aubree, 11 ans, avec son ex Adam Lind.

Chelsea et Cole sont souvent francs sur la vie parentale et la semaine dernière, Cole a admis il a déjà bu le lait maternel de sa femme.

Au cours d’une séance de questions-réponses, Chelsea a demandé à son mari alors qu’il conduisait la voiture : « Avez-vous goûté mon lait maternel ?

Sautant à peine un battement, Cole a souri et a joyeusement admis: « Oh, bon sang ouais! »

Dans une autre question effrontée, quelqu’un a demandé à Chels si elle « pète devant Cole ».

Elle lui a également demandé de répondre à celle-ci, et il a répondu sarcastiquement : « Est-ce que l’herbe pousse ?

Chelsea a également été interrogé sur la possibilité de elle fait une autre émission de télé-réalité après Maman ado.

Elle a répondu: «Nous ne ferions plus jamais quelque chose qui, par exemple, discuterait de la vie personnelle de nos enfants.





« Mais je pense que nous serions ouverts à faire autre chose si l’opportunité se présentait. »

Plus tôt ce mois-ci, Chelsea a admis qu’elle ne manque pas exactement la série MTV qui l’a lancée dans la gloire.

Le désormais ancien la star de télé-réalité s’est éloignée de la série pour « protéger » sa fille aînée La vie privée d’Aubrée.

Chelsea et Cole ont accueilli Walker fin janvier[/caption]

Elle est également maman d’Aubree, 11 ans, Watson, quatre ans, et Layne, deux ans.[/caption]