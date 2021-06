Les fans de la maman adolescente Chelsea Houska « ne peuvent pas croire » à quel point la fille de la star, Aubree, 11 ans, a « grandi » sur de nouvelles photos

TEEN Mom 2 alun Les fans de Chelsea Houska « ne peuvent pas croire » à quel point la fille de 11 ans de la star, Aubree, a l’air « grandi ».

La femme de 29 ans a partagé des photos avec son aîné dans un Instagram poste mardi.

Les téléspectateurs ont vu le préadolescent grandir devant la caméra[/caption]

Chelsea et Aubree portaient tous les deux des T-shirts gris, des jeans noirs et des bottes grises dans les boutons-pression, tandis qu’ils portaient également leurs cheveux avec des chignons en désordre sur le dessus de leur tête.

Le couple souriait joyeusement tout en faisant clignoter des signes de paix à l’appareil photo sur la première photo et ils se faisaient face sur la photo suivante.

le MTV alun a sous-titré le message: « Mardi de jumelage »

Un nombre de Maman adolescente 2 les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer leur choc face à la « croissance » d’Aubree.

Un fan a écrit : « Oh mon Dieu, j’adore ça !!!! Je n’arrive pas à croire à quel point Aubree est adulte ! Tu es une maman extraordinaire et tu élèves des enfants incroyables ! «

Un autre a ajouté : « Omg aubree est tellement gros !!! «

Un troisième intervint : « Pourquoi est-elle si grosse ??? «

Les commentaires choqués se sont poursuivis alors qu’une autre personne a écrit: « Omgggg quand est-elle devenue toute adulte Je regarde depuis 16 ans et je suis enceinte et je me sens si vieille maintenant «

Un fan supplémentaire a ajouté : « Je l’aime!!!! Elle devient si grande ! Ils grandissent trop vite.

Certains fans ont demandé à Aubree d’arrêter de grandir si vite, comme l’a commenté une autre personne : « Je ne suis pas d’accord avec le fait qu’Aubree soit si grande «

Un fan suivant a demandé : « Quand a-t-elle eu 18 ans ? elle devient si grande ! Belle . «

Chelsea partage Aubree avec l’ex Adam Lind, 31 ans.

L’ancienne star de Teen Mom 2 est également la mère de son fils Watson, quatre ans, et de ses filles Layne, deux ans, et Walker, cinq mois, avec son mari Cole DeBoer.

Plus tôt ce mois-ci, Chelsea a publié un montage vidéo dédié à son mari depuis cinq ans avec leurs quatre enfants tandis que le classique Tough to Be Boys de Gary Allan jouait en arrière-plan.

Chelsea partage Aubree avec l’ex Adam[/caption]

Elle a épousé Cole en 2016[/caption]

Elle a légendé le doux hommage: « Nos enfants ont tellement de chance. joyeuse fête des Pères. »

Cole a commenté le post en écrivant : « mon cœur ! Je vous aime. »

L’alun de réalité n’a pas partagé le même message réconfortant pour son ex Adam, qui est l’étranger d’Aubrée.

Alors que Chelsea documente régulièrement la vie de sa famille sur les réseaux sociaux, elle a précédemment admis qu’il lui était difficile de faire face à la haine des trolls.

En parlant à Nous hebdomadaire, Chelsea partagé pourquoi elle ne répond pas à ses critiques en ligne.

Chelsea et Cole partagent trois enfants ensemble[/caption]





le MTV star a déclaré au point de vente: « Vous ne devriez pas [reply] parce que c’est de la merde.

« Parfois, c’est bien de remettre les gens à leur place s’ils disent quelque chose de méchant et que vous voulez juste dire quelque chose en retour… mais il est toujours préférable de prendre la grande route. »

Chelsea a ajouté qu’elle avait reçu « tellement » de critiques de la part d’étrangers, partageant : « Nous sommes dans une émission intitulée Maman ado. Nous avons tout entendu.

Chelsea a récemment parlé d’ignorer les trolls en ligne[/caption]