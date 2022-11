Les fans de la Coupe du monde ne sont pas trop dérangés par l’expédition de camps de conteneurs

RAS ABU FONTAS, Qatar — La première chose qui vous frappe dans le Rawdat Al Jahhaniya Fan Village, à 30 minutes de route du centre de Doha, est le manque d’ombre. Juste après 13 heures ici, les fans regardent la Suisse contre le Cameroun sur grand écran, mais les poufs et les chaises de la zone des fans sont complètement vides. Certains fans ont trouvé une zone ombragée à côté d’un ballon de football géant, mais alors que le soleil se couche, les autres regardent depuis le Starbucks sur place, choisissant d’acheter un latte juste pour pouvoir s’asseoir sous un petit parasol sur chacun table.

Il y a quatre villages de supporters officiels à Doha et dans ses environs, tous construits spécifiquement pour accueillir les milliers de supporters venus du monde entier pour regarder les matchs de la Coupe du monde à Qatar 2022. Les supporters peuvent séjourner dans une tente bédouine à Al Khor, l’option la moins chère. à environ 170 $ la nuit, et il y a trois villages de cabanes, à Zafaran, Free Zone et Rawdat Al Jahhaniya.

À Al Khor, les installations sont basiques, avec des aires de lavage communes et des frais supplémentaires pour le Wi-Fi, mais les villages de cabanes – il y en a 1 500 sur place, pouvant accueillir jusqu’à 3 000 visiteurs par jour – offrent au moins des douches dans chaque cabine, à un prix de départ de 207 $ la nuit. Mais ils ne sont pas vraiment cabines. Ce sont des conteneurs en acier convertis en chambres à coucher à deux lits ; si vous pouvez imaginer les conteneurs maritimes empilés dans un port très fréquenté, c’est à cela qu’ils ressemblent.

C’est aussi pourquoi elles ont été surnommées “Portacabin Cities” par ceux qui y séjournent. Dans la chaleur de midi au Qatar, les murs métalliques sont brûlants au toucher.

Les installations sont essentiellement des conteneurs d’expédition remis à neuf avec des lits et la climatisation, mais les fans ont été largement satisfaits des logements spartiates. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Plus tôt cette semaine, ESPN a rapporté que le Comité suprême chargé d’organiser la Coupe du monde pour le gouvernement qatari avait offert des remboursements aux supporters qui avaient réservé un séjour au camp de Rawdat Al Jahhaniya pour constater que leur logement était inexistant car le projet était inachevé. Dans un communiqué, le Comité suprême a blâmé la “négligence de l’opérateur” et a déclaré que le camp “n’avait pas respecté les normes requises annoncées aux fans”. De plus, les fans qui avaient réservé un logement inachevé ont été informés qu’ils seraient autorisés à rester gratuitement pendant toute la durée de leur séjour au Qatar.

Non seulement les logements des fans étaient inachevés, mais certains sont arrivés pour voir des toilettes et des lavabos qui attendaient toujours d’être installés, les ouvriers du bâtiment sur place tentant de terminer leur travail à la hâte.

Mais à quel point les fan camps sont-ils mauvais ? Ils offrent un hébergement économique aux fans qui sont prêts à économiser sur leur sommeil simplement pour regarder les matchs de la Coupe du monde. Après avoir visité le camp de Rawdat Al Jahhaniya cette semaine, ESPN a parlé aux supporters de leur expérience jusqu’à présent et la réponse a été largement positive.

“Le logement est correct”, a déclaré Majid, un fan de Manchester United en Arabie saoudite, à ESPN. “C’est basique, mais la climatisation fonctionne bien, donc les cabines ne sont pas trop chaudes.

“Je reste avec trois amis et nous nous amusons. Il y a des supporters du monde entier – Arabie, Iran, Angleterre, Pays de Galles – et nous passons un bon moment. Ce n’est pas un problème. Même les supporters argentins étaient amis après les avoir battus.”

La chaleur au cœur de la journée a empêché de nombreux fans de s’asseoir en plein soleil pour regarder les premiers matchs, beaucoup préférant le Starbucks sur place pour l’ombre. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Lorsque vous vous promenez dans le camp – bien qu’il y ait une sécurité à l’entrée, il n’y a aucun contrôle sur les allées et venues des gens – il y a des rangées de cabines bien rangées reliées par de fausses passerelles en herbe. Le camp est coloré par les drapeaux des nations concurrentes au Qatar, avec des cabines peintes de couleurs vives en rouge, jaune et orange, mais de l’autre côté du camp, il y a une zone importante qui est encore un chantier littéral, avec peu signe de travaux en cours.

Dans la zone finie, le personnel de nettoyage entre dans les cabines, change les serviettes et les draps, mais c’est calme à part ceux qui regardent le football. Il y a une cantine sous tente et un espace de fitness extérieur composé de cross-trainers, d’appareils de musculation et de tapis roulants, mais la seule personne qui l’utilise dans la chaleur est un jeune enfant qui s’amuse à essayer de sprinter plus vite que le tapis roulant ne le laissera partir .

C’est aussi un camp sans alcool, donc le stand Starbucks semble être le principal centre d’activité. Suhaib, un fan de Liverpool portant un maillot anglais, a parlé à ESPN en attendant d’être servi, et il tient à défendre les normes.

“Je suis réservé pour 12 jours, et ça va”, a-t-il déclaré. “J’étais un peu inquiet avant de venir ici parce que j’avais lu les histoires effrayantes dans les médias et vu les photos, mais j’ai participé à quelques tournois avec l’Angleterre et ce n’est pas pire que d’autres auxquels j’ai participé. Quand Je suis allé en France pour l’Euro 2016, le logement des supporters était plus cher et n’avait pas les installations que nous avons ici.

“Oui, il y a quelques petits reproches – la climatisation est bruyante, il faut donc l’éteindre la nuit – mais tout le monde s’y met et en profite au maximum. En fin de compte, c’est moins de 200 £ la nuit, vous ne pouvez donc pas vous attendre à un luxe cinq étoiles, mais j’ai voyagé ici avec mon frère, qui est handicapé, et les gens ici ont été très serviables et arrangeants où que nous soyons allés. l’hospitalité du peuple qatari.”

Cependant, tout n’était pas terminé à temps pour la Coupe du monde, avec quelques zones éloignées de la fan zone et du hub central qui ressemblaient toujours à un chantier de construction. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

La réservation du logement peut être difficile. ESPN a essayé de réserver une cabine pour un séjour d’une nuit, mais lorsque la disponibilité apparaît sur le site officiel, il indique qu’un minimum de deux nuits doit être réservée, puis n’affiche aucune disponibilité une fois que vous avez cliqué sur le bouton pour payer. Lors d’une conversation téléphonique avec la ligne d’assistance du site de fans jeudi, la réponse a été que le système était “en maintenance”, donc “veuillez rappeler demain”.

Deux supporters du Pays de Galles qui ne voulaient pas être nommés ont parlé à ESPN en regardant le match contre la Suisse et ont déclaré qu’ils étaient heureux dans le camp. “Les choses sont ce que vous en faites”, a déclaré l’un d’eux. “On pourrait se plaindre du caractère sporadique du service de ménage ou du bruit [of the air-conditioning]mais pour nous, cela fait partie de l’expérience de la Coupe du monde.

“C’est un peu comme être à Glastonbury [a major music festival in England]. Tout le monde est ici pour la même chose et nous savions tous ce que nous réservions. Ça a l’air un peu sombre quand vous arrivez, mais une fois que vous parlez aux gens dans la cabine voisine et que vous commencez à parler de football, vous oubliez toute inquiétude.”

Il y a peut-être une part d’ironie là-dedans. Alors que la FIFA tente de peaufiner l’image du football et avec les relations publiques du président Gianni Infantino, la véritable force du bien réside dans les supporters qui ont été réunis. Bien qu’ils cohabitent dans les logements les plus basiques et les plus austères, ils embrassent le moment, partagent des histoires et créent des amitiés avec des fans d’autres nations et de toutes sortes de cultures.

Jusqu’à présent, le football semble rassembler les gens dans des conteneurs métalliques dans le désert. Pourtant, vous ne verrez sûrement pas cela dans l’évaluation brillante de Qatar 2022 par la FIFA après sa fin.