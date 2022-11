Les fans de la Coupe du monde du Qatar contraints de dormir dans la rue au milieu de files d’attente de SIX HEURES pour des cabines de «sauna» avec des toilettes qui fuient

Les villages de supporters de la Coupe du monde coûtant aux parieurs 175 £ la nuit ont été gâchés par des problèmes – avec des attentes allant jusqu’à six heures pour accéder aux cabines de “sauna” avec des “toilettes qui fuient”.

Le Qatar a fait surgir un certain nombre de villages temporaires pour aider à accueillir les plus d’un million de fans qui devraient descendre pour l’extravagance sportive.

Les photos partagées la nuit dernière montrent des foules essayant de s’enregistrer la nuit dernière avec leurs bagages

Les fans auraient dû attendre six heures pour se rendre dans leurs chambres

Un officiel a été vu essayant de maintenir l’ordre dans la fan zone

Des groupes de fans ont été laissés en attente avec leurs sacs à l’extérieur dans le chaos Crédit : @world_cup_fans7

Mais malgré des milliards de livres investis dans les infrastructures – y compris une ville entièrement nouvelle – certaines d’entre elles semblent avoir été rassemblées à la hâte avec un budget serré avant la Coupe du monde.

Et alors que de plus en plus de fans du monde entier arrivent pour rester dans les tentes et les cabines, il y a de plus en plus de rapports de problèmes d’enregistrement et de conditions terribles.

Les autorités qataries ont admis que les camps n’avaient “pas satisfait aux stands requis annoncés aux fans” lorsqu’ils ont été contactés par The Sun Online.

Et ils ont confirmé qu’ils offriraient des REMBOURSEMENTS COMPLETS aux fans et un hébergement alternatif gratuit.

Deux des camps de fans – Fan Village Cabins Zafaran et Fan Village Cabins Free Zone – auraient rencontré des problèmes majeurs la nuit dernière.

Les fans auraient été laissés à dormir dans la rue, obligés de trouver un autre logement ou attendant jusqu’à six heures car ils ne pouvaient pas accéder à leurs chambres pré-réservées.

Plusieurs fans ont signalé des problèmes à l’enregistrement – certains affirmant même qu’on leur avait dit qu’ils n’étaient tout simplement pas une chambre pour eux malgré une confirmation de réservation après avoir déboursé des centaines de livres.

Et ceux qui ont réussi se sont plaints de mauvaises conditions qui ne valaient pas le prix qu’ils avaient déboursé pour le séjour à la Coupe du monde.

Les cabines métalliques seraient comme des “saunas” – avec The Sun Online révélant déjà que celle visitée par notre journaliste était aussi chaude que 37C.

D’autres se sont plaints de toilettes qui fuyaient dans les pop-ups, de lits inconfortables et d’un manque chronique de bus pour emmener les gens vers et depuis les jeux.

Les villages ont été décrits comme “inachevés” et des images montrent des ouvriers toujours sur place avec des tas de gravats jonchant certains des sites.

“Les lits sont super durs et ils ne nettoient votre chambre que tous les trois jours – et j’ai dû chercher des serviettes ou des articles de toilette”, a déclaré un fan américain séjournant à Zafaran jusqu’à vendredi au Sun Online.

“Il y a beaucoup d’activité à la réception et beaucoup attendent longtemps pour poser des questions ou se faire enregistrer.”

“Les attentes ne me surprennent pas.”

Un fan du Pays de Galles, arrivé à Doha dimanche, a déclaré à The Sun Online que son arrivée était “désorganisée” – et que les choses ne font qu’empirer.

“Nous avons pu nous installer avant qu’il ne soit maintenant très occupé”, a-t-il déclaré.

“Les points de vente alimentaires ont du mal à faire face et la frustration monte de tout le monde.

“Il y a un [two hour] attendre les pizzas.”

Ce que nous obtenons pour 200 $ la nuit n’est pas ce à quoi nous nous attendions tous Fan du Pays de Galles

Il a ajouté: “Dans l’ensemble, ils sont toujours en train de le mettre en place / de le réparer, et cela ressemble beaucoup à un chantier de construction par endroits et inachevé.

“Ce que nous obtenons pour 200 $ la nuit n’est pas ce à quoi nous nous attendions tous.”

Le fan a déclaré que ses poubelles ou ses serviettes n’avaient pas été changées depuis leur arrivée et qu’ils ne recevaient que deux bouteilles d’eau par jour malgré le soleil brûlant de 30 ° C.

Et les toilettes et la douche de sa cabine fuient,

Un autre fan de football, qui avait également voyagé depuis les États-Unis, a comparé la situation au tristement célèbre Fyre Festival alors que des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées sans nourriture ni eau.

“C’est scandaleux et nous cherchons maintenant d’autres options car nous avons officiellement été volés”, a-t-il déclaré.

“L’enregistrement à Zafaran est un désastre absolu. Attendre plus de quatre heures pour une chambre.”

Et un autre fan, qui a parcouru près de 7 000 miles pour se rendre au Qatar depuis le Canada, a déclaré que le Free Zone Fan Village était un “désastre complet”.

“Les gens attendaient depuis plus de quatre heures et tout le personnel a simplement disparu en disant que la plupart des chambres n’étaient pas prêtes ou que les gens n’avaient pas encore vérifié”, a-t-il déclaré.

L’homme du soleil Oliver Harvey a déjà visité l’un des villages – et a découvert que c’était comme un «parking» Crédit : Dan Charité

Les fan zones sont un mélange de fausse herbe, de béton et de gravier Crédit : Dan Charité

Les villages de fans sont un mélange de tentes et de cabanes en métal autour du Qatar Crédit : Dan Charité

Les bus et les chariots sont censés être à portée de main pour transporter les fans Crédit : Dan Charité

Les ouvriers semblent toujours finir les villages alors même que les fans emménagent Crédit : Dan Charité

Il est arrivé à la fanzone à 10h, s’est fait enlever ses bagages, mais n’a pas eu de chambre avant 4h du matin.

Et un autre parieur s’est plaint d’une douche et de toilettes qui fuyaient dans sa cabine, ainsi que de nourriture trop chère et de terribles liaisons de transport vers les stades.

Il a exhorté tous les fans à utiliser des taxis.

Les minuscules cabines de style conteneur abritent deux personnes dans une chambre exiguë avec une douche privative – et les structures métalliques sont laissées cuire sous le soleil de plomb.

Les sites ont peu d’ombre – mais ont des stands de nourriture, de grands écrans pour regarder les matchs et des supermarchés sur place.

Les fans de football ont également exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux, avec un fan de football saoudien partageant des vidéos de foules immenses rassemblées à l’extérieur du village.

La police aurait été appelée pour aider à maintenir l’ordre parmi les fans de football frustrés.

Il a accusé les autorités de “surréserver” le site – affirmant que de nombreux fans se sont retrouvés sans aucun logement.

Le compte dédié “World Cup Fans” postant un long fil de discussion sur la situation à ses plus de 4 000 abonnés.

Le compte – qui fournit des informations sur les billets et l’hébergement des supporters – a révélé que la situation dans les deux villages avait “transformé la joie des supporters en misère”.

“Des centaines de fans de différents pays du monde qui ont confirmé des réservations dans les villages de fans ont souffert et souffrent toujours de la mauvaise gestion des villages de fans”, écrit-il.

Il poursuit : « La majorité des chambres ont été réceptionnées et sont dans un état sale au sens plein du terme et ne conviennent pas à l’habitation humaine.

“La majorité des cabines ont un problème de climatisation, et il n’y a pas de solution, et elles ressemblent davantage à des salles de sauna, surtout pendant la journée.”

Le Qatar a déjà été confronté à des questions sur l’organisation de la Coupe du monde – avec des rapports des semaines avant le début selon lesquels la nation n’était tout simplement pas prête.

La confusion au sujet de la vente de bière, des problèmes d’infrastructure et des informations faisant état de problèmes de foule dans la fanzone ont déjà fait surface.

Le petit pays devrait accueillir plus d’un million de fans pendant le tournoi – alors que le pays ne compte que 2,9 millions d’habitants.

Des milliards ont été dépensés pour essayer de préparer la nation pour sa première tentative d’organiser un événement de cette envergure.

Dans un communiqué, le Comité suprême du Qatar a déclaré à The Sun Online : “Nous sommes conscients qu’un certain nombre de fans ont dû faire face à des retards dans l’enregistrement de certains hébergements du Fan Village en raison de la négligence du propriétaire et de l’opérateur.

“Une partie des unités de ces installations, qui sont livrées et gérées par différentes entités privées, n’ont pas respecté les normes requises qui ont été annoncées aux fans.

“Bien que ces sites soient gérés par des entités commerciales indépendantes, la résolution de ces problèmes reste la priorité absolue du Comité suprême.

“Des remboursements complets sont offerts aux fans gravement touchés par ce problème ainsi qu’un hébergement alternatif qui sera gratuit pendant la durée de leur séjour.”