Les fans de la BBC furieux alors que le nouveau drame Champion subit un changement d’horaire de dernière minute

Les téléspectateurs de la BBC ont été déchaînés alors que le nouveau drame, Champion a subi un changement d’horaire de dernière minute.

Deja Bowens fait ses débuts passionnants à la télévision dans la nouvelle série musicale, avec Malcolm Kamulete (Top Boy, Ill Manors) et l’artiste musical Ray BLK (qui fait également ses débuts à la télévision).

Ben Gregory-Ring

Le rappeur Bosco Champion est revenu de prison et a hâte de régner sur le monde de la musique une fois de plus.

Lorsque l’adversaire de Bosco a découvert le talent de sa fidèle sœur cadette Vita, elle s’est glissée hors de l’ombre de son frère pour devenir une interprète à part entière, opposant les frères et sœurs Champion et déchirant la famille dans le processus.

Le nouveau drame est déjà devenu un favori des fans qui étaient ravis de se connecter à BBC One pour regarder le dernier épisode de la série.

Mais à leur incrédulité, cependant, l’émission a été déplacée de son heure prévue de 21h15 sur BBC One à BBC Two pour faire de la place pour les championnats de Wimbledon.

Les téléspectateurs n’étaient pas contents et se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur rage.

L’un d’eux a écrit : « Tellement ennuyeux qu’ils aient déplacé Champion ce soir ! »

Un deuxième champion est maintenant sur BBC Two, tellement ennuyeux.

Un troisième s’est plaint: « Je déteste ces changements de spectacle de dernière minute, qui se soucie de Wimbledon. »

Un quatrième a fulminé: « Ils ont f ***** g déplacé Champion vers BBC Two maintenant. »

Un cinquième a fait rage: «J’avais vraiment hâte de passer à BBC One pour Champion ce soir, une si belle émission, mais à la place, elle a été déplacée. P ****.

Le drame met également en vedette Kerim Hassan (Once Upon a Time in London), Adeyinka Akinrinade (Everything I Know About Love, Top Boy), Tom Forbes (Wolf Hall, Knightfall), Genesis Lynea (Shadow and Bone, Silent Witness), Karl Collins (Attack The Block, Hollyoaks), Francis Lovehall (Small Axe, Death on the Nile), Corey Weekes (Coronation Street, Doctors), Rachel Adedeji (Dreaming Whilst Black, Hollyoaks) et bien d’autres

Nadine Marshall (Sherwood, Small Axe), Ray Fearon (His Dark Materials, Beauty and the Beast) et Jo Martin (Doctor Who, Top Boy) figurent également dans l’émission.

Nouvelles images Ltd,Aimee Spinks