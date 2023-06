Les fans de la BBC EastEnders font rage sur le savon de la BBC « qui a déjà oublié Lola » à la suite de sa mort tragique

Les fans de FURIOUS EastEnders se sont retrouvés à appeler le feuilleton de la BBC après qu’il ait semblé passer trop tôt de la mort tragique de Lola Pearce dans le dernier épisode.

L’épisode de jeudi a été dominé par l’arrivée de la nouvelle famille Knight venue prendre en charge la direction de The Vic.

Bbc

Les fans faisaient rage que Lola semblait être oubliée[/caption] Bbc

Le dernier épisode comportait peu de mention du personnage[/caption]

Cependant, cela signifiait que la mort de Lola avait du mal à gagner du temps d’antenne et certains fans n’étaient pas satisfaits de la décision.

Ils ont fustigé les patrons de la BBC alors qu’ils insistaient sur le fait qu’il aurait fallu en faire plus pour se souvenir de Lola et rendre un hommage approprié au personnage populaire joué par l’actrice Danielle Harold.

S’adressant à Twitter, un super fan a déclaré: « Lola est littéralement décédée hier et elle a été mentionnée une fois. »

Un autre a fait rage: « Quand l’épisode d’aujourd’hui était censé être sur Lola et les arrangements funéraires, mais Goethe et les 2 filles sont venus et ont repris le pub… »

Un troisième a accepté, faisant écho: « Désolé mais il n’y avait pas assez d’attention autour de la mort de Lola ou du temps d’écran, déçu mais elle mérite un prix après cette performance. »

Comme un quatrième a écrit: « Aujourd’hui, vous avez déjà oublié Lola, je déteste ça. »

Alors qu’un cinquième a déclaré: « C’était de la merde avec les nouveaux arrivants, ce soir était censé être à propos des conséquences de Lola et de sa famille. »

Au cours de l’épisode qui a divisé les fans, George Knight, joué par Colin aux côtés de ses filles Gina (Francesca Henry) et Anna, jouée par Strictly sensation Molly Rainford, sont tous arrivés à Walford.

Linda a été choquée lorsque George s’est révélé être le partenaire de sa mère Elaine qui emménagerait dans The Vic avec ses filles, ce qui a suscité une réponse accablante de Linda.

Clairement le nouvel homme de la ville, il a d’abord été vu se mêlant sur les marchés et semblant flirter avec Whitney Dean lors de la première rencontre.

Plus tard, il est intervenu pour empêcher Bernadette Taylor (Clair Norris) d’être harcelée par un Ben Mitchell en détresse.

En apprenant la récente perte par Ben de la mère de sa fille Lexi, Lola, il lui a apporté un peu de réconfort.

Plus tard, il a discuté avec la petite Lexi en l’encourageant à ne plus s’enfuir de chez elle malgré son chagrin.

Dans un geste généreux, il a insisté pour que toutes les boissons soient à la maison en mémoire de Lola alors qu’il discutait et se liait avec tous les habitués.

Bbc

L’arrivée du chevalier a dominé l’épisode[/caption]