Les fans de la baie déconcertés alors que l’émission se termine par un énorme point d’interrogation sur qui a tué Med

Les fans de The Bay ont été laissés perplexes après la fin du drame sans révéler qui a tué DC Med Kharim.

Le dernier volet de la deuxième série de l’émission ITV a été diffusé hier soir et il semble que les téléspectateurs vont devoir attendre un peu plus longtemps pour savoir qui l’a fait.

Le personnage très apprécié est décédé dans l’épisode trois après avoir été écrasé par une voiture.

Et bien que justice ait été rendue pour Stephen Marshbrook, la mort de Med a été complètement oubliée dans la finale, laissant beaucoup de gens se demander encore qui aurait pu le faire.

Les fans se sont tournés vers Twitter pour partager leur déception alors qu’ils essayaient de comprendre la décision de ne pas dire aux téléspectateurs qui l’avait fait.

L’un d’eux a écrit: « Quelle série, bonne distribution mais fin très décevante, qui a tué Med? »

Un autre a déclaré: « Wtf, ça ne peut pas finir comme ça sans nous dire qui a tué Med #TheBay. »

Un troisième a écrit: « #TheBay il aurait dû y avoir plus de re qui a tué Med, c’était décevant et encore plus vidé d’entendre que la principale #morvenchristie n’est pas dans la série3. »

Un quatrième ajoute: « Et ça y est, c’est fini pour cette série, je voulais savoir qui a tué Med … #TheBay roule sur la prochaine série, j’ai besoin de réponses … »

Un cinquième a sonné: « Totalement perdu. Comment pouvez-vous laisser la série comme ça! Qui a tué Med, qui était derrière le brise-lames, ce qui était dans les fichiers, a totalement déçu #thebay. »

Mais ne vous inquiétez pas, le drame basé à Morecambe sera bientôt de retour et j’espère que certaines de vos questions brûlantes trouveront une réponse.

En janvier, nous avons révélé en exclusivité que l’émission avait été renouvelée par ITV pour la saison 3 et qu’elle serait filmée à l’été 2021.

Mais malheureusement, l’actrice Morven Christie (DS / DC Lisa Armstrong) ne reviendra pas sur nos écrans.

La star de Cobra, Marsha Thomason, jouera le nouvel agent de liaison familial de la ville appelé DJ Jenn Townsend.

Regardez les séries 1-2 de The Bay sur ITVHub