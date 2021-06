Les fans de Kylie Jenner choqués par son apparence méconnaissable sur les photos refaites de 2012 après des accusations de chirurgie plastique

Les FANS ont critiqué Kylie Jenner pour être « si méconnaissable » sur des photos refaites surface de 2012 et ont continué à l’accuser d’avoir subi une chirurgie plastique.

Les vieux clichés sont revenus sous les projecteurs après que la star de télé-réalité de 23 ans a été critiquée pour aspect « plastique » lors de la réunion de L’Incroyable Famille Kardashian.

7 Kylie Jenner avait l’air « méconnaissable » sur des photos refaites surface de 2011 et 2012 Crédit : Instagram

Un utilisateur de TikTok s’est chargé de revenir au début de Kyliesur Instagram pour voir à quoi elle ressemblait lorsqu’elle a commencé à publier dessus.

Le compte a partagé un diaporama de clichés à donner aux autres KUWTK les fans regardent comment la star de télé-réalité est apparue en 2011 et 2012, par rapport à ce qu’elle fait maintenant.

Comme il a fallu « 25 minutes pour arriver au début » de son Instagram, l’utilisateur a supplié Kylie de « reconnaître » le TikTok, qui a commencé par une note aux téléspectateurs: « Aller au début de l’Instagram de Kylie Jenner pour ne pas avoir à. »

Les fans ont afflué vers la vidéo, choqués de voir à quel point Kylie a changé au fil des ans, affirmant qu’elle ne ressemble plus « à elle-même ».

7 Un fan est retourné pour trouver des photos de la réalité depuis le début de son Instagram

7 L’utilisateur de TikTok a fait une vidéo d’un tas de vieux clichés pour montrer à quel point elle a changé

D’autres ont dit que c’est « sauvage » comment elle ressemble à une personne complètement « différente ».

De nombreux utilisateurs de TikTok ont ​​continué à l’accuser d’avoir subi une chirurgie plastique pour changer son visage, y compris ses lèvres et son nez.

Dans le clip, une vieille photo de Kylie de décembre 2011 la montrait en train de faire des grimaces avec son neveu Mason pour son anniversaire.

Un autre, celui-ci de mai 2012, l’avait avec des cheveux bruns raides et une petite moue rose pour un selfie miroir iPhone.

7 Les fans de Keeping Up With the Kardashians ont sauté dans les commentaires des vidéos pour dire que Kylie avait l’air «si méconnaissable» sur les anciennes photos

Une photo d’août 2012 montrait la fondatrice de Kylie Cosmetics sans ses sourcils épais et ses lèvres charnues habituelles.

Elle portait une paire de jeans simples et un débardeur noué, avec ses cheveux bruns lâchés et ondulés, et le maquillage de ses lèvres plus petites et de ses sourcils plus fins plus clair et plus naturel.

Il y avait aussi des photos d’elle dans un uniforme de pom-pom girl, une robe noire glamour et avec sa mère Kris Jenner.

7 Ils ont continué à l’accuser d’avoir subi une chirurgie plastique Crédit : Instagram

7 Ils ont dit ‘elle n’est littéralement pas la même personne’ Crédit : Instagram / Kylie Jenner

Un fan a commenté: « Elle n’aurait jamais dû changer, il n’y a rien d’unique à son sujet maintenant. Elle ressemble à tout le monde.

Un autre a déclaré: « Elle n’est littéralement pas la même personne. »

Un troisième a écrit : « Qui est-ce ? (Donc méconnaissable).

Plus tôt cette semaine, les téléspectateurs de la réunion de KUWTK ont critiqué Kylie, affirmant que la jeune femme de 23 ans avait l’air d’avoir reçu « trop ​​de remplissage » injecté dans ses lèvres et son visage.

7 Il y a quelques jours, les fans ont reproché à Kylie d’avoir eu l’air « faux » lors de la réunion de KUWTK, l’accusant d’avoir trop de charges Crédit : E!

La mère d’un enfant portait du rouge à lèvres nude mat et coiffait ses cheveux en chignon ondulé, tout en portant une robe noire.

Bien que la star de télé-réalité ait l’air incroyablement glamour pour E! spécial, ses détracteurs semblaient penser que son apparence était trop « fausse ».

« Le visage de Kylie a l’air si artificiel », a tweeté l’un d’eux.

Un autre a posté: « Omg, je pense que Kylie Jenner a eu beaucoup trop de choses à faire à son visage, elle était belle avant mais maintenant c’est tout simplement trop faux. »[sjusttoofakelooking »

Kylie a admis en 2015 avoir obtenu des produits de comblement pour les lèvres après avoir fait face à des insécurités au sujet de ses « petites lèvres » depuis son adolescence.

Des rumeurs selon lesquelles elle avait eu des produits de remplissage pour les lèvres ont été déclenchées en 2014, mais la fondatrice de Kylie Cosmetics a d’abord balayé la spéculation.