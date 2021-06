GARDER le contact avec les fans des Kardashian pensent que Kylie Jenner est ENCEINTE.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont tweeté leur intuition après qu’elle n’ait pas pris de verre de tequila au réunion.

Suivez notre Blog en direct L’Incroyable Famille Kardashian pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre de la dernière saison…

E!

Les fans de Keeping Up with the Kardashians pensent que Kylie Jenner est ENCEINTE[/caption]

Getty

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont tweeté leur intuition après qu’elle n’ait pas pris de verre de tequila lors de la réunion[/caption]

A la fin des retrouvailles, Kylie et ses sœurs et sa mère Kris, ont toutes brandi des verres de tequila.

Kris a trinqué au groupe et à la série : « Je ne voudrais pas faire ça avec quelqu’un d’autre. Je vous aime. »

Mais les fans ont repéré: « Après que Kylie n’ait pas pris cette photo…. elle est enceinte. »

Un autre a partagé: « Kylie a du jus de pomme dans son verre à shot parce qu’elle est à nouveau enceinte. »

instagram.com/kyliejenner

À la fin des retrouvailles, Kylie et ses sœurs et sa maman Kris, ont toutes brandi des verres à liqueur de tequila[/caption]

Les fans ont critiqué Kylie pour être « si méconnaissable » dans des photos refaites surface à partir de 2012 et a continué à l’accuser de subir une chirurgie plastique.

Le magnat du maquillage a été critiqué pour avoir l’air « plastique » lors de la réunion de L’Incroyable Famille Kardashian.

Un TikToker a partagé un diaporama de clichés à donner à un autre KUWTK les fans regardent comment la star de télé-réalité est apparue en 2011 et 2012, par rapport à ce qu’elle fait maintenant.

Comme il a fallu « 25 minutes pour arriver au début » de son Instagram, l’utilisateur a supplié Kylie de « reconnaître » le TikTok, qui a commencé par une note aux téléspectateurs: « Aller au début de l’Instagram de Kylie Jenner pour ne pas avoir à. »

Les fans ont afflué vers la vidéo, choqués de voir à quel point Kylie a changé au fil des ans, affirmant qu’elle ne ressemble plus « à elle-même ».

Éclaboussure

Kylie et Travis Scott ont fait un détour secret lors de leur voyage à New York dans un club de strip-tease du Queens après s’être «remis ensemble»[/caption]

Kylie et Travis Scott ont fait un détour secret lors de leur voyage à New York dans un Queens club de striptease après « s’être remis ensemble ».

La paire a frappé un club de strip-tease lors de leur récente visite de 24 heures à New York, a déclaré une source PageSix.

L’initié a affirmé que le couple avait fait la fête au point chaud de la reine Starlets avec la star de Migos Offset et le rappeur Rowdy Rebel.

Ils ont révélé : « Travis et Kylie étaient dans le coin en train de se détendre et ne voulaient pas être criés au micro.

« Pas de lap dances… semblaient apprécier l’atmosphère et la musique. »





Le mot dans le club était que les coparents étaient définitivement de retour ensemble, alors qu’ils faisaient la fête dans le quartier de New York.

Le couple a visité la ville pour le Parsons Benefit organisé par la New School, où Travis a reçu un prix.

Il a dit dans son discours de remerciement: « Stormi, je t’aime, et wifey, je t’aime. »