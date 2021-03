KEEPING Up With the Kardashians star Khloe Kardashian semble méconnaissable dans un nouveau clip de prévisualisation du E! L’épisode à venir de l’émission.

Les fans de la série de longue date ne pouvaient pas croire à quel point ses visages étaient «faux» dans la scène.

Le clip KUWTK présente les sœurs Khloe, Kim et Kourtney dans leur maison de vacances à Malibu, en Californie, pour aider à distraire la fondatrice de Skims de tous les problèmes de sa vie, comme son divorce d’avec son mari Kanye West.

Les femmes surprennent Kim en lui disant qu’elles vont juste être toutes les trois à passer du temps ensemble, au lieu de leurs lieux de rencontre habituels avec un groupe d’amis ou de membres de la famille.

Pendant la scène, Khloe, 36 ans, a deux looks différents – un pour son dîner en plein air avec ses sœurs et un pour son confessionnal de la caméra.

Pour le repas du soir, elle a opté pour un look plus décontracté avec un sweat à capuche zippé noir et des cheveux mi-relevés mi-baissés.

Ses yeux sont de leur couleur brune habituelle pour le rassemblement des soeurs, mais quand elle parle à la caméra, ils sont d’une couleur complètement nouvelle.

Les fans pensent qu’elle a l’air, une fois de plus, totalement différente avec un nez plus petit, un maquillage complet – y compris un bâton à lèvres plus épais, des cils plus longs et des sourcils foncés – et aussi des yeux bleus.

Après avoir grillé Kourtney – qui sort maintenant avec le musicien Travis Barker – à propos de sa vie amoureuse, Khloe raconte à la caméra, avec son «visage changeant» et son haut décolleté: «C’est notre travail de distraire Kim et de lui enlever tous ses soucis pour la nuit .

«Donc, si cela signifie que je vais un peu après la vie sexuelle de Kourtney, elle va devoir en prendre un pour l’équipe.

«Kim vit pour les potins, et nous sommes ici pour rendre Kim heureuse.»

Non seulement les fans ont critiqué Khloe pour avoir posé tant de «questions personnelles» à sa sœur quand elle «déteste» quand les autres lui posaient le même genre de choses, mais ils l’ont aussi appelée une fois de plus parce qu’elle avait l’air méconnaissable.

Une personne a dit qu’elle avait l’air «si tendue» sur son visage et a dit que cela devait être «tout le Botox».

D’autres ont simplement dit «le visage de Khloe» et ont ajouté des émojis comme la paume du visage et le visage grimaçant.

Un autre fan de KUWTK a commenté: «Je ne supporte pas que Khloe soit si faux. Plus son visage est faux, plus son attitude devient fausse.

« La seule vraie personne est Kourtney … toujours été de toute façon. »

Les fans ont appelé Khloe pour avoir constamment l’air différent des mois maintenant.

Plus tôt ce mois-ci, elle avait l’air presque méconnaissable lorsqu’elle a réglé son alarme pour une séance de gym très tôt dans une vidéo Instagram, avec un visage plus étroit et des lèvres plus grandes.

L’animatrice de talk-show Wendy Williams avait déjà accusé la mère d’un enfant d’avoir un «lifting complet» et un «nouveau nez».

La star de L’incroyable famille Kardashians a également été obligée de arrêter les revendications Photoshop le mois dernier et expliqua qu’elle avait l’air mince simplement à cause de l’objectif de la caméra.

Elle a affirmé: « Ce ne sont que les gars de l’objectif! LOL mais certaines de ces histoires atteignent vraiment. »