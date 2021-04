KEEPING Up With The Kardashian Les fans ont critiqué la relation «forcée» entre Khloe Kardashian et Tristan Thompson après l’épisode «cringey» de ce soir.

Après que le joueur de la NBA ait été surpris en train de tromper sa petite maman à plusieurs reprises, les téléspectateurs de l’émission de téléréalité hésitent à le faire gracier sur les écrans de télévision tout au long de cette saison.

🔵 Lisez notre Blog en direct de Khloe Kardashian pour les dernières mises à jour

3 Les fans de Keeping Up With The Kardashian ont critiqué la relation de Tristan et Khloe Crédit: E!

La femme de 36 ans a rejoint son petit ami pour une randonnée à la recherche d’OVNI.

Alors que le couple se blottissait et se mettait à l’aise, Khloe a expliqué à la caméra: « Malibu a attiré l’observation d’OVNI et ce sentier a une énergie extraterrestre incroyable.

« Je suis tellement excité. Randonnée, extraterrestres … quoi de mieux? »

Le couple – qui sont parents d’une fille de 3 ans Vrai – puis enfilez leur équipement d’entraînement pour une randonnée dans les collines à la recherche d’extraterrestres.

Les fans de Kardashian étaient furieux, rappelant à la star du basket: « D’accord Tristan, nous ne vous faisons toujours pas confiance. »

3 Tristan a passé plus de temps à l’écran que jamais sur Keeping Up With The Kardashians Crédit: E!

3 Alors que certains fans pensent que Khloe et Tristan sont « mignons » ensemble, beaucoup prétendent qu’il n’y a « aucune chimie » Crédit: E!

« Ouais, ils essaient vraiment de faire de Tristan une chose cette saison, nous n’avons pas oublié ce qu’il a fait, PLUSIEURS FOIS », a tweeté quelqu’un.

Un autre a déclaré: « Regarder Tristan sur #KUWTK est cringey. »

« Ces scènes avec Khloe et Tristan sont grincent des dents », a fait écho une autre.

Alors qu’un cinquième s’est exclamé: «Pourquoi forcent-ils cette dynamique de Tristan et Khloe ?? Ils ne rentrent pas! Zéro chimie! »

Juste un jour après que l’athlète a été surpris en train de tromper sa petite amie enceinte, Khloe a accueilli True en 2018 avec Tristan.

Ils ont tenté de résoudre les problèmes mais se sont finalement séparés en 2019 après avoir été surpris à la tromper avec plusieurs femmes.

Comme de nombreux fans espéraient que la fondatrice de Good American en avait fini avec son ex pour de bon, le couple s’est réuni l’année dernière pendant la pandémie.

Tristan a été plus en vedette cette saison que tout dans le passé.

Le couple ont fait des embryons en préparation pour avoir un deuxième enfant et avoir a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils sont fiancés.

La semaine dernière, Khloe était au centre de l’attention des médias sociaux après une une photo non modifiée de son corps de bikini a été divulguée.

Les équipes de relations publiques et juridiques de la personnalité de la télévision se sont déchaînées pour «nettoyer» la photo sur Internet, en vain.

Khloe est sortie plus tard pour la partager vérité sur l’image, alors qu’elle a supplié ses fans de comprendre la tourmente qu’elle a vécue au fil des ans.

Posant topless pour la montrer Corps « non retouché » et « non filtré », elle a révélé qu’elle avait «lutté avec l’image corporelle toute sa vie».

Khloe a écrit: «Quand quelqu’un prend une photo de vous qui n’est pas flatteuse sous un mauvais éclairage ou qui ne capture pas votre corps tel qu’il est après avoir travaillé si dur pour en arriver là.

«Et puis la partage avec le monde – vous devriez avoir le droit de demander qu’elle ne soit pas partagée – peu importe qui vous êtes.

«En vérité, la pression, le ridicule et le jugement constants de toute ma vie pour être parfaite et pour répondre aux normes des autres sur la façon dont je devrais ressembler a été trop difficile à supporter.