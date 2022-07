Les fans de Kourtney Kardashian s’inquiètent pour la santé de Travis Barker alors qu’il publie une nouvelle photo “dérangeante” après son hospitalisation

Les fans de KOURTNEY Kardashian s’inquiètent pour la santé de Travis Barker après qu’il ait posté une nouvelle photo graphique.

Cela fait quelques semaines seulement qu’il a été hospitalisé pour une “pancréatite potentiellement mortelle”.

Le mari de Kourtney Kardashian, Travis Barker, a encore une fois inquiété les fans[/caption]

Il a posté cette photo inexpliquée sur ses histoires Instagram[/caption]

S’adressant à ses histoires Instagram, le mari de Kourtney, 43 ans, Travis, 46 ans, a donné à ses fans une mystérieuse mise à jour.

Il a mis en ligne une nouvelle photo montrant une aiguille dans son bras alors qu’il se faisait prendre un échantillon de sang.

Le cliché était proche et personnel, montrant l’aiguille enfoncée dans ses veines pour prélever le sang.

Travis n’a ajouté aucun texte pour expliquer ce qui se passait.

Cependant, il se pourrait qu’il ait effectué une visite ambulatoire suite à sa récente hospitalisation.

Travis est sorti de l’hôpital le 4 juillet, mais ce n’est pas la première fois qu’il inquiète les abonnés avec ses téléchargements graphiques depuis son départ.

La semaine dernière, il a posté une photo horrible de son doigt couvert de sang.

Il semblait être coupé à travers l’ongle, avec des traînées sanglantes.





BLESSURE MYSTÈRE

Cependant, le rockeur insaisissable n’a ajouté aucun texte pour expliquer ce qui s’était passé.

L’arrière-plan de la photo n’offrait aucun indice non plus.

Cependant, Travis est un batteur, il est donc possible qu’il se soit blessé alors qu’il était derrière le kit.

BASCULE DANS ER

Travis avait été transporté d’urgence aux urgences six jours plus tôt et on lui avait diagnostiqué une pancréatite.

Sa fille de 16 ans, Alabama, a inquiété davantage les fans en partageant une photo d’elle-même tenant la main de son père, en écrivant: “Veuillez dire une prière.”

‘DOULEUR ATROCE’

Le musicien s’est rendu sur Instagram pour expliquer ce qui s’était passé.

“Je suis allé pour une endoscopie lundi en me sentant bien”, a-t-il commencé.

“Mais après le dîner, j’ai ressenti une douleur atroce et j’ai été hospitalisé depuis.”

La star a poursuivi: «Pendant l’endoscopie, j’ai fait retirer un petit polype dans une zone très sensible, généralement manipulée par des spécialistes, qui a malheureusement endommagé un tube de drainage pancréatique critique.

“Cela a entraîné une pancréatite grave, potentiellement mortelle.”

Travis a ajouté: “Je suis tellement reconnaissant qu’avec un traitement intensif, je vais actuellement beaucoup mieux.”

Depuis qu’il a été libéré, il semble que Travis se soit bien rétabli.

Il a été aperçu avec Kourtney à plusieurs reprises.

Sur ses propres histoires Instagram, la femme de Travis a partagé sa gratitude envers les médecins et le personnel médical pour leur travail rapide.

“Oh, quelle semaine effrayante et émouvante cela a été”, a-t-elle déclaré.

“Notre santé est primordiale, et parfois nous prenons pour acquis la rapidité avec laquelle elle peut changer.”

La fille de Travis Barker, Alabama, 16 ans, avait demandé aux fans de “dire une prière” après que son père ait été transporté d’urgence à l’hôpital[/caption]

Il a récemment choqué à nouveau les fans avec une image horrible de son doigt ensanglanté[/caption]

Mais le rockeur s’est surtout bien remis avec sa femme[/caption]