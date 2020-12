Le débat autour de la décision du skipper indien Virat Kohli de rentrer chez lui après le premier match test contre l’Australie pour assister à la naissance de son premier enfant, l’acteur et épouse de Bollywood, Anushka Sharma, s’est à nouveau réchauffé sur les réseaux sociaux après que le vétéran de cricket devenu commentateur Sunil Gavaskar ait écrit une colonne dans Star du sport.

Indiquant qu’il y a une division dans l’équipe de cricket indienne, Gavaskar a déclaré que les quilleurs comme Ravichandran Ashwin sont mis à l’écart s’ils ne choisissent pas « des tas de guichets » dans un match alors que les batteurs établis dans l’équipe ont la tâche facile et se voient attribuer des chances sur les chances malgré leur échec.

L’ouvreur vétéran a ajouté que le nouveau venu T Natarajan a été « forcé » de rester en arrière en tant que lanceur au filet après ses brillantes performances dans le cricket à nombre limité.

« Un vainqueur du match, quoique dans un autre format, se voit demander d’être un lanceur au filet. Il ne rentrera donc à la maison qu’après la fin de la série dans la troisième semaine de janvier et pourra voir sa fille pour la première fois. Et il y a le capitaine de retour après le premier test pour la naissance de son premier enfant. C’est le cricket indien. Des règles différentes pour différentes personnes. Si vous ne me croyez pas, demandez à Ravi Ashwin et T. Natarajan, « a écrit Gavaskar.

La colonne de Gavaskar et certaines fouilles du capitaine Kohli ont suscité un désaccord sur Twitter. Beaucoup se sont demandé si le spécialiste du cricket s’en prenait «inutilement» au capitaine.

« Pas d’accord avec Gavaskar. Personne ne force Natarajan à jouer dans les filets. Il se rend compte que c’est un tremplin pour lui. Kohli décide de revenir en arrière est un choix personnel. Le cricket est sa profession, une partie de sa vie, pas toute sa vie. » Si cela le rend inapte à jouer, bien sûr, renvoyez-le », a écrit un utilisateur de Twitter.

Avec tout le respect que je dois à Gavaskar, Kohli jouit de la stature équivalente de Sachin Tendulkar dans World Cricket, et il est une sélection automatique, chaque fois qu’il est disponible .. At-il eu le courage d’interroger Sachin, quand il avait choisi de ne pas participer à plusieurs séries internationales ? #Natarajan https://t.co/U96qCP6yYb – Satish (@perfect_indian) 24 décembre 2020

Son camarade Mumbaikar, Rohit Sharma a raté un match test en Australie pour la même raison que Kohli. M. Gavaskar l’a-t-il remis en question ou les règles de la BCCI? 😛 C’est de la haine pure. C’est une situation ponctuelle. Les règles de quarantaine dans Aus ont fait une pause plus longuehttps://t.co/KAQRTpo4ne – Satish (@perfect_indian) 24 décembre 2020

Pas d’accord avec Gavaskar Personne ne force Natarajan à jouer dans les filets. Il se rend compte que c’est un tremplin pour lui. La décision de Kohli de rentrer est un choix personnel. Le cricket est sa profession, une partie de la vie, pas toute sa vie. Si cela le rend inapte à jouer, bien sûr, renvoyez-le. https://t.co/cr1QUw3kGc – Kartikeya Tanna (@KartikeyaTanna) 24 décembre 2020

Abey kohli ne 5 mois pahele appliquer kiya tha Natarajan naya hai usko transporteur banane hai kohli ka bana hua hai. Pagal hai kya gavaskar – Raj Thakar (@ RajThak43420624) 24 décembre 2020

Sunil Gavaskar est peut-être une légende, mais le fait de piquer à chaque fois Kohli est exaspérant. Laisse cet homme vivre paisiblement jeez et pourquoi devrait-il traîner Ash et Nattu? – M✿ (@mxriaxoxo_) 24 décembre 2020

Quelles ordures parle Sunil Gavaskar … ne se rend-il pas compte, Rohit Sharma était également rentré à la maison pour la naissance de son enfant … ciblant toujours kohli inutilement – Jason Dsouza (@jdnats) 24 décembre 2020

Plutôt que de blâmer Kohli, Gavaskar aurait dû exhorter la BCCI à institutionnaliser le congé paternel pour tous les joueurs afin que les nouveaux joueurs puissent le prendre sans se sentir mal à l’aise quant à leur place. Si toutes les autres professions donnent un congé de paternité, pourquoi pas le cricket professionnel? – Venky (@venkybengaluru) 24 décembre 2020

Personne n’a forcé Natarajan à rester avec l’équipe .. c’est une chose individuelle .. pourquoi Sunil Gavaskar monsieur pose cette question maintenant ?? Pourquoi n’a-t-il pas posé la même question il y a 2 ans lorsque Mumbaikar Rohit Sharma a pris un congé de paternité … pourquoi seulement des histoires à propos de Kohli maintenant. – shivuvirat (@shivuvirat) 23 décembre 2020

Cependant, beaucoup ont félicité Gavaskar pour avoir exposé son point de vue sans ambages. Les fans de cricket pensaient que Kohli aurait dû rester en tête, surtout après la défaite humiliante contre les Australiens à l’Adelaide Oval.

Oui, M. Gavaskar a raison. Le retour de Kohli pour la naissance de son premier enfant est émouvant, c’est ce que font les joueurs actuels. Cependant, compte tenu de la perte que nous avons eue lors du premier test, il aurait dû rester avec l’équipe et aider à niveler la série. – Naveen Shandilya (@ShandilyaNaveen) 24 décembre 2020

De temps en temps, Gavaskar parle sans détour et avec audace. Un des rares qui le font encore. Même Kapil Dev joue en toute sécurité. Il est grand temps que Kohli soit renvoyé en tant que skipper de LOI et Rohit amené dès que possible. Je ne peux plus supporter de pertes. – కార్తిక్ (@karthiknyc) 24 décembre 2020

Je pense que Sunil gavaskar a raison, ce dont ils ont parlé à natarajan et virat kohli. En équipe indienne, les règles et les feuilles varient selon les personnes ou les joueurs. – Palak Parashar (@ PalakParashar5) 24 décembre 2020

Préférences personnelles mais Gavaskar a raison à 200%. Natarajan reste un joueur de filet pour servir son pays sans voir sa fille pendant des mois, mais Kohli a choisi de sauter 3 tests alors qu’il est le batteur le plus important pour nous. https://t.co/70G6zY0ufV – (@KodelaDeepak) 24 décembre 2020

Pendant ce temps, un jour avant l’affrontement ODI, Kohli a clairement expliqué pourquoi il avait choisi de rentrer chez lui pour être avec Anushka.

« Je reviendrai après le premier test et cela était purement basé sur le fait que nous avons une période de quarantaine dans les deux sens et j’avais expliqué la même chose aux sélecteurs lors de notre réunion de sélection », a déclaré Kohli lors d’une conférence virtuelle, une vidéo dont a été partagé par la BCCI sur Twitter.

« Je voulais être de retour à la maison à temps pour être avec ma femme pour la naissance de notre premier enfant et c’est un moment très très spécial et très très beau dans nos vies et quelque chose que je veux vraiment vivre », a déclaré le skipper avant d’ajouter , « C’est la raison de ma décision qui a été communiquée aux sélectionneurs lors de la réunion de sélection. »