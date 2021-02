Les fans de KIM Kardashian spéculent qu’elle est de retour avec son mari, Kanye West, alors qu’elle portait des baskets de sa marque Yeezy malgré son intention de divorcer.

Kim, 40 ans, a posté deux photos brûlantes dans un bikini marron à Turks and Caicos.

Sur une photo, Kim a montré ses courbes tout en portant un bikini marron à peine visible.

Dans l’autre cliché sexy, le L’incroyable famille Kardashian star regardait la vue paisible, y compris les palmiers et l’océan.

Elle a légendé les photos: « Just Chillin. » «

Mais si ses célèbres courbes étaient en plein écran, les fans ont remarqué que la mère de quatre enfants portait des baskets Foam RNNR «Ararat» de 1 440 $ de la ligne Adidas Yeezy de son mari.

Les adeptes ont inondé les commentaires de spéculations que les deux se sont réconciliés.

Un fan a commenté: « Suis-je le seul à me demander s’ils sont de retour ensemble avant les Yeezy ?? »

Un deuxième a écrit: «J’ai toujours les yeezys. 👀 Vous êtes de retour ensemble? »

Un troisième a dit: « Attends, elle a toujours le tho yeezys. »

Un quatrième a écrit: «Heureux de vous voir porter toujours Yeezy @kimkardashian, alors il y a de l’espoir. Je ne vous abandonne pas tous les deux parce que vous êtes magnifique comme toujours.

Kim a fait un voyage de filles aux îles Turques et Caïques avec ses sœurs et filles North, 7 ans, et Chicago, 3 ans.

Kim, qui partage également ses fils Saint, 5 ans, et Psalm, 1 ans, avec Kanye, a publié une photo avec ses filles plus tôt cette semaine lors de l’escapade.

Kanye, 43 ans, était récemment vu arriver à Los Angeles de leur domicile dans le Wyoming pour la première fois depuis l’annonce du divorce.

Nous hebdomadaire a rapporté que le propriétaire de SKIMS «avait entamé des pourparlers» pour demander le divorce de Kanye dès juillet 2020, mais qu’il commençait maintenant à accélérer les choses.

La star de L’incroyable famille Kardashians est sollicitant les conseils de « ses conseillers financiers pour trouver un plan de sortie qui conviendrait le mieux à toute sa famille », a révélé l’initié.

Malgré leur prenup, Kim espère que les deux pourront diviser leurs biens communs de manière égale.

Mais des sources ont mis en garde contre des tensions sur les enfants.

UNE source a déjà dit au Sun que les choses peuvent sembler «amicales» au début, mais que cela «deviendra moche» alors qu’ils se battent pour la garde.

L’initié a révélé: «Aucun d’eux ne veut avoir l’air d’être le perdant de ce divorce et ils se battront tous les deux pour leurs enfants.

«Kim a clairement indiqué qu’elle voulait la garde complète, donc si Kanye essaie de la combattre pour cela, la bataille pour la garde sera brutale.»

Kim et Kanye étaient aller à l’origine au conseil matrimonial, mais cela s’est arrêté, selon Gens.

Les plans de divorce interviennent après que Kanye a lutté contre son trouble bipolaire au cours de l’été, alors qu’il faisait des diatribes sur Twitter et lors de ses rassemblements présidentiels.

Kim et Kanye se sont mariés en 2014.