Les fans de Kim Kardashian pensent avoir trouvé la preuve que son mariage avec Kanye West est vraiment terminé.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 40 ans, serait en train de divorcer du rappeur après six ans de mariage, bien qu’aucun d’eux n’ait encore commenté publiquement.

On dit que Kanye, 43 ans, vivait dans son ranch du Wyoming, tandis que Kim était dans leur maison familiale à Los Angeles avec leurs enfants North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans et Psalm, un.

Les fans sont devenus convaincus que Kanye avait déménagé pour de bon après que Kim ait fait une visite virtuelle de son « showroom Skims », montrant les étagères de sa garde-robe remplies de sa ligne de shapewear.







Les détectives en ligne disent que le placard est la même pièce que Kanye a montrée à David Letterman sur My Next Guest Needs No Introduction, alors seulement, les rails étaient remplis des vêtements de Kanye.

Si c’est vraiment la même pièce sur les deux images, cela suggérerait que les affaires de Kanye ont été complètement nettoyées et que Kim a pris le contrôle de l’espace pour elle-même, suspendant ses propres vêtements dans les emplacements libres.

Cependant, certains ne sont pas convaincus que cela prouve quoi que ce soit.

Certains fans ont souligné que Kim et Kanye n’avaient jamais partagé de garde-robe et qu’ils avaient tous les deux leur propre chambre pour ranger leurs tenues.







The Mirror a contacté les représentants de Kim et Kanye pour obtenir des commentaires.

Il a été rapporté hier que Kanye avait retiré 500 paires de baskets de la maison familiale alors qu’il coupait tout contact avec Kim.

Un initié a déclaré à People: « Kim et Kanye continuent à vivre séparément. Ils n’ont aucun contact. »









« Elle a mis en place un plan de divorce et déposera son dossier lorsqu’elle sera prête », a ajouté la source à la publication.

Et on pense que les retombées de leur mariage ont été capturées par les caméras pour la dernière série de leur émission de télé-réalité, qui sera diffusée cette année.

Une source a déclaré: « Ses problèmes avec Kanye sont une grande partie de la dernière saison de Keeping Up with the Kardashians. »

On pense que le divorce aura été déposé au moment de la diffusion de la dernière saison.