Les fans de Kid Rock détruisent le lieu du Dakota du Nord après l’annulation du concert en raison des conditions météorologiques

Le musicien Kid Rock a été contraint d’annuler son concert à la Foire de l’État du Dakota du Nord à Minot vendredi soir en raison de vents violents, incitant les participants à commencer à saccager la salle.

La performance a été annulée à la dernière minute, après plus de deux heures de fans regardant Night Ranger jouer pour l’acte d’ouverture. Il y aurait eu du vent et des éclairs à la périphérie de la ville, ce qui aurait retardé le spectacle de Knight Ranger.

Les fans ont été capturés sur vidéo en train de lancer des canettes de bière et des bouteilles vers la scène après avoir appris que l’événement avait été annulé, contrariés parce qu’il semblait que la tempête commençait à se dissiper.

Au moins une personne a été appréhendée par la police. Le seul fan a été plaqué après avoir tenté de grimper sur la plate-forme. Il a ensuite été vu escorté menotté par la police.

Kid Rock a publié une déclaration sur Twitter après l’annulation exprimant sa frustration face aux circonstances de la soirée.

“SO P—ED OFF nous n’avons pas pu jouer pour une foule à guichets fermés ce soir à Minot, ND (à cause des vents violents) – je sais que ça craint mais aucun de nous ne peut contrôler mère nature. S’il vous plaît soyez prudent en partant et prenez soin de les uns des autres”, a-t-il écrit.

Il y avait environ 18 000 fans présents, selon TMZ.

La North Dakota State Fair a déclaré dans un communiqué que la représentation avait été annulée pour des raisons de sécurité et a promis de rembourser les détenteurs de billets.

Un officier du département du shérif du comté de Ward était monté sur scène pour annoncer que la performance de Kid Rock avait été annulée, mais le département a souligné plus tard qu’il n’était pas responsable de l’événement annulé.

“Le département du shérif tient à préciser aux fans du concert de ce soir que la décision d’annuler le concert de Kid Rock n’a pas été prise par le département du shérif. Le shérif a simplement annoncé l’annulation”, a écrit le département du shérif du comté de Ward sur Facebook. “Nous n’avons pas annulé le spectacle.”