Khloe Kardashian a partagé un nouveau regard sur sa silhouette envieuse et cela a suffi à confondre beaucoup de ses partisans.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 36 ans, faisait du mannequinat pour sa nouvelle collection de chaussures Good American, mais les images la laissaient se gratter la tête alors qu’elle semblait être « super maigre » sur les photos.

Les clichés bizarres ont été publiés sur le compte Instagram de sa marque de vêtements et les angles dans lesquels ils ont été pris donnaient l’impression que Khloe était une version allongée d’elle-même.

La première photo montre Khloe assise au bord de la piscine avec un crop top marron et un jean taille haute.

Les angles et les dimensions du bouton-pression donnaient l’impression que Khloe avait une taille vraiment minuscule et des jambes très longues et fines.







Le but des photos était Icon Pump en marron, mais cela semblait être perdu pour les fans, qui étaient hypnotisés par ses images.

Dans une autre photo, Khloe est dans une pose voûtée qui donne l’impression que ses bras font deux fois la longueur de son torse.

L’angle fait que son visage est minuscule et à peine visible sur la photo.

La marque de vêtements de la star de télé-réalité a légendé la photo: « @khloekardashian rend les choses faciles dans notre Icon Pump. NOUVELLES chaussures tombent ce jeudi à 14 h 25 à 9 h HP. Rejoignez la liste d’attente | Lien dans la bio. »

Dans une deuxième image, la star se tient devant un fond blanc vêtu d’un soutien-gorge de sport beige et d’un legging moulant assorti.







Une fois de plus, les proportions de Khloe semblent tout à fait anormales, avec ses jambes minuscules constituant la majeure partie de son corps.

Elle a légendé les photos: « OMG SHOES. Nos chaussures innovantes sont de retour. »

Il y a une nette différence entre les photos que Khloe a publiées le week-end au cours de laquelle a déclenché la rumeur selon laquelle elle se serait fiancée à son « petit ami » Tristan Thompson.

Elle a flashé une bague géante en posant sa main sur son dos nu sur une photo publiée sur Instagram dimanche.

Alors qu’elle montrait à nouveau des chaussures de la collection Good American.

Avec la bague étincelante au soleil, l’écrivain Morgan Stewart a demandé: « SONT ILS »





Quand Khloe a répondu avec l’ambiguïté « @morganstewart ouais! Ils le sont! » cela a envoyé les fans dans l’effondrement en pensant qu’il s’agissait d’une annonce de fiançailles plutôt que de la disponibilité de chaussures.

Tristan intervint alors avec la remarque sarcastique: « WOW !!!!!!! Cette herbe est coupée à la perfection. »

Il semblerait que la bague en question ne soit pas un nouvel ajout à la collection de la star de KUWTK, car il a été rapporté qu’elle la portait en décembre, lorsqu’elle a été aperçue à Boston avec Tristan, après son passage à l’équipe NBA Boston Celtics.

