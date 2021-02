Les fans en colère de Katie Price ont accusé Dwight Yorke d’abonder son fils Harvey, qui a été transporté d’urgence à l’hôpital la semaine dernière, alors qu’il continue de s’isoler à Dubaï.

On a dit à l’ancien footballeur qu’il n’avait « aucune honte » alors qu’il remplissait son Instagram de publications sur lui en train de profiter de son temps aux EAU baignés de soleil.

Le voyage de Dwight a coïncidé avec le transfert de son fils Harvey, 18 ans, à A&E après avoir réagi à sa vaccination contre le coronavirus.

L’adolescent – qui souffre du syndrome de Prader-Willi – a été transporté à l’hôpital avec une température élevée et des tremblements après son coup de vendredi dernier.







Suite à l’incident, les fans de Harvey et de sa mère Katie Price ont laissé des messages de colère sur les publications sociales de Dwight selon lesquelles il ne se trouvait pas dans le même pays que son fils lorsqu’il est tombé malade.

« Traverser votre vie avec bonheur en évitant vos responsabilités parentales comme la racaille que vous êtes. »

Tandis qu’un autre a dit à l’ex-sportif qu’il n’avait « ni honte ni fierté » et un autre l’a qualifié de « honte ».

Malgré les nombreux appels de Katie au fil des ans, Dwight n’a eu aucun contact avec Harvey depuis qu’il était bébé.







La semaine dernière, Harvey a reçu le vaccin Oxford / AstraZeneca, car sa maladie génétique le place dans le groupe prioritaire des personnes cliniquement vulnérables.

Après la vaccination, Harvey a commencé à ressentir des tremblements et une température élevée avec la maman inquiète Katie qui l’a emmené à l’hôpital.

Elle s’est ensuite rendue sur Instagram pour assurer aux fans que Harvey était en sécurité et bien après son calvaire.

« Harvey est évidemment à la maison et il est en sécurité et il est en forme aujourd’hui », a-t-elle dit à ses 2 millions de followers.







« En raison des besoins complexes de Harvey et des médicaments complexes qu’il prend, il a eu son vaccin Covid, celui d’Oxford, et vient de se faire vacciner et sa réaction a été une température très élevée – 39,9 ° C », a-t-elle expliqué.

«Et évidemment, avec Harvey, je dois vraiment garder un œil dessus et je n’ai pas pu faire baisser sa température.

«Alors, j’ai téléphoné à Great Ormond Street et ils m’ont dit d’aller au A&E le plus proche. C’est ce que nous avons fait. Vous avez fait tous vos sang, vous avez eu une radiographie, des sangs, un ECG, tout.

« Tout allait bien; ils ont juste dit que c’était une réaction de [the vaccination] mais aujourd’hui il est en forme. «