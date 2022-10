Les fans de Kartik Aaryan deviennent gaga alors qu’il tourne pour Satyaprem Ki Katha à Ahmedabad

Kartik Aaryan a une base de fans importante et dévouée. Avec tous ses efforts, il s’est forgé une réputation dans le secteur du divertissement. L’acteur a choisi d’errer dans les rues de la ville après son arrivée récente à Ahmedabad pour commencer le tournage de son prochain film Satyaprem Ki Katha.

Selon une vidéo publiée par Viral Bhayani sur Instagram, lorsque Kartik Aaryan a erré dans le quartier, une foule importante l’a suivi et a crié son nom. Bien que la sécurité ait pu assurer la sécurité de la star de Bollywood, Kartik a été obligé de capturer le moment devant la caméra.

S’adressant à Instagram, Kartik a laissé tomber l’affiche qu’il a sous-titrée, “Slow And Steady Wins The Race Soyez prêt à entrer dans le monde de #Freddy First look Aa raha hai.”





Sur l’affiche, on pouvait voir une tortue avec un dentier tenant une rose rouge dessus. Mené par Shashanka Ghosh, le film met en scène Alaya F face à Kartik. Ekta Kapoor l’a produit et est prêt à diffuser exclusivement sur Disney + Hotstar.

Une heure plus tard, Kartik dévoilait son look du film. Aaryan avait l’air intimidant en tant que dentiste, le Dr Freddy Ginwala, et il a partagé l’affiche en écrivant : “Les rendez-vous s’ouvrent bientôt #Freddy”.

La date de sortie officielle du film est toujours attendue. Freddy marque le deuxième thriller de Kartik qui sera diffusé directement sur OTT après Dhamaka. Jeudi, Kartik s’est rendu sur Instagram et a informé que Freddy serait bientôt disponible sur Disney + Hotstar.

“Je me sens chanceux de faire partie de Freddy, l’histoire du film est quelque chose que je n’ai jamais exploré auparavant. Cela m’a permis d’expérimenter mon métier et d’explorer de nouveaux territoires. J’ai hâte que le film sorte sur OTT et en espérant que le public adorera ce nouvel avatar”, a-t-il partagé.

Outre Freddy, il sera également vu partager un espace d’écran avec Kiara Advani dans Satyaprem Ki Katha. Il marque la deuxième collaboration de Kartik et Kiara après leur film d’horreur à succès Bhool Bhulaiyaa 2. Il sortira le 29 juin 2023. Aaryan sera également vu à Shehzada face à Kriti Sanon. Le film est dirigé par le fils de David Dhawan, Rohit Dhawan, et devrait sortir le 10 février 2023.