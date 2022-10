Les fans de Karen Pirie exigent la saison 2 alors que le tueur est enfin révélé dans une confrontation finale intense

Karen Pirie a atteint sa conclusion dramatique ce soir avec des fans exigeant plus alors que le tueur de Rosie Duff a finalement été exposé dans une confrontation captivante.

Au cours des trois derniers épisodes, Karen a été chargée de résoudre ce mystère de 25 ans, qui a vu une femme poignardée à mort dans une cathédrale, après qu’un véritable podcast sur le crime ait déclenché une nouvelle demande d’enquête.

Rex

Rex

Eh bien… ils ont obtenu leurs réponses, et pour la détective Karen, cela s’est avéré encore plus important qu’elle n’aurait pu l’imaginer.

Il s’avère que le coupable était le surintendant en chef Jimmy Lawson (Stuart Bowman), qui s’était débarrassé des preuves, cachant les rapports des témoins et corrompant l’enquête pour s’assurer qu’il n’était jamais pris pour ce qu’il avait fait.

Cela comprenait le retrait des détectives de l’affaire et la dissimulation de déclarations importantes à un chauffeur de taxi qui avait vu Rosie la nuit de sa mort.

Dans les années 90, Lawson avait une relation secrète avec une Rosie qui était complètement illégale et moralement en faillite – elle n’avait que 15 ans et il en avait 21. Le couple a même eu un bébé ensemble, bien qu’elle ait eu l’enfant en secret avant de retourner au village. et mettre fin aux choses avec Lawson à la suite de ce qu’elle avait fait.

Le soir du meurtre, il l’avait convaincue de monter dans sa voiture, avant de la conduire jusqu’à sa caravane et de l’agresser, avant de la tuer complètement à la cathédrale. Il a ensuite blâmé grâce à ses relations dans la police aux pieds de trois adolescents sans méfiance qui avaient été à une fête avec elle plus tôt dans la soirée.

Pour aggraver les choses, Grace, la fille désormais adulte de Rosie, avait découvert ce qui était arrivé à sa mère et avait mis en œuvre sa propre forme de vengeance en traquant et en tuant les trois étudiants que Lawson avait essayé de mettre en place.

Mais elle a finalement été attrapée aussi, et la série s’est terminée avec elle en prison aux côtés des oncles qu’elle ne savait pas qu’elle avait, les frères de Rosie.

La toile compliquée tissée par le drame d’ITV s’est avérée totalement addictive, et maintenant les fans exigent plus du jeune et passionné détective en pleine ascension avec une deuxième série.

« Absolument adoré #karenpirie s’il vous plaît @itv commande ceci pour de nombreuses autres séries. Jeu d’acteur brillant, écriture, tout…. a écrit un fan ravi.





Un autre a ajouté: “Eh bien…..Je n’ai pas vu ça venir, quel dernier épisode, j’adore comment tout s’est réuni, quelle série. bravo à tous, à quand le prochain.

“Je viens de finir de regarder #KarenPirie de ce soir, une fin brillante pour une série fantastique et captivante”, a écrit un troisième. “C’est formidable de voir l’histoire se dérouler ces dernières semaines, j’ai vraiment apprécié, merci à toutes les personnes impliquées.”

Alors qu’un quatrième a déclaré: “J’avais un trou en forme de Jimmy Perez dans ma vie mais #karenPirie l’a plus que rempli. Quel programme phénoménal – @LlaurenLyle était immense, tout comme tous les acteurs fantastiques. Juste une bonne télé. Merci.”

Croisons les doigts, nous aurons bientôt de bonnes nouvelles !

Karen Pirie est maintenant disponible sur ITV Hub.

Rex