Les fans de Kardashian trouvent un nouveau «signe» que Khloe se dispute avec sa sœur Kourtney après avoir repéré un «diss» sur les réseaux sociaux

Les fans de KARDASHIAN ont repéré un autre indice que Khloé se disputerait avec sa sœur aînée, Kourtney.

Mercredi, Kourtney a célébré les anniversaires de ses deux fils Mason et Reign – mais un membre de la famille n’a pas marqué l’occasion.

Les fans de Kardashian ont repéré un autre indice que Khloé se disputerait avec sa sœur aînée Kourtney[/caption]

Khloé n’a pas souhaité un joyeux anniversaire aux fils de Kourtney, Mason et Reign, sur les réseaux sociaux mercredi[/caption]

Khloé, 38 ans, est restée sensiblement silencieuse sur les réseaux sociaux, malgré les publications de sa sœur Kim et de leur mère Kris Jenner sur les deux garçons.

Au lieu de cela, la fondatrice de Good American a partagé une photo d’elle faisant la promotion de sa marque de denim, ainsi qu’une vidéo d’une bougie festive qu’elle avait reçue d’un ami de la famille Simon Huck.

Le manque de messages d’anniversaire de Khloé pour Mason, 13 ans, et Reign, huit ans, n’est pas passé inaperçu auprès des fans.

En postant sur une page populaire de Kardashians Reddit, une personne a écrit : « maçon et règne bday. est-ce bizarre ou personne n’a posté une histoire pour l’anniversaire des garçons aujourd’hui ?

“Bien sûr, Kris et Kourt l’ont fait, mais normalement Kim et Khloe partageront un message d’anniversaire sur leurs histoires. C’est bizarre pour moi lol », ont-ils ajouté.

En réponse au fil, un autre fan a déclaré: “khloe est la reine des hommages d’anniversaire, donc c’est choquant.”

On ne sait pas pourquoi Khloé n’a pas marqué publiquement les deux occasions, mais les rumeurs d’une rupture entre les sœurs tourbillonnent depuis des mois maintenant.

En octobre, Kourtney, maman de trois enfants, a évoqué la querelle entre elle et ses sœurs, Kim et Khloé, et a commenté la relation étroite entre ses frères et sœurs.

La star de Hulu a dévoilé la vérité sur la rivalité du trio lors d’une apparition sur le podcast Not Skinny But Not Fat.

Au cours de la conversation, l’animatrice de podcast Amanda Hirsch a mentionné le lien autrefois étroit de Kourtney avec sa sœur, Khloé.

Elle s’est souvenue de la relation étroite entre le fondateur de Poosh et Khloé et de la façon dont Kim était “l’étranger” du groupe.

Bien que cette dynamique semble avoir changé, Khloe et Kim se rapprochent et Kourtney s’éloigne de la paire.

Kourtney a émis l’hypothèse que la nouvelle proximité de ses sœurs pourrait être due au fait qu’elles accueillent toutes deux des enfants en même temps.

Le troisième enfant de Kim, Chicago, quatre ans, est né en janvier 2018 par mère porteuse, tandis que Khloe a donné naissance à son premier enfant, True, en avril de la même année.

Les frères et sœurs partagent également des parcours de maternité similaires alors que Khloé a suivi les traces de Kim et a emprunté la voie de la maternité de substitution pour avoir son deuxième enfant, un fils, né en août.

“J’avais juste l’impression qu’elles étaient vraiment liées – comme si elles traversaient les mêmes choses”, a expliqué Kourtney à propos de la relation de ses sœurs.

La star de la télévision a ensuite révélé ce qui la séparait de ses frères et sœurs, affirmant qu’ils “s’étaient ligués” contre elle concernant ses différents objectifs de carrière.

«Et puis j’ai eu l’impression que c’était à ce moment-là que j’étais mécontent de la série – en particulier à cause de leur association.

“Presque tout ce que Khloe et moi avions fait à Kim, et ils me l’ont en quelque sorte retourné”, a déclaré Kourtney.

La fondatrice de Lemme a partagé qu’elle avait également commencé une thérapie à ce moment-là, elle se sentait donc «sensible» aux commentaires de ses sœurs.

Bien que Kourtney et Khloe ne soient plus aussi proches qu’avant, la star de télé-réalité a assuré aux auditeurs que leur relation était “bonne” maintenant.

En octobre, Kourtney, maman de trois enfants, a évoqué la querelle entre elle et ses jeunes sœurs, Kim et Khloé[/caption]

Kourtney a émis l’hypothèse que la nouvelle proximité de ses sœurs pourrait être due au fait qu’elles accueillent toutes les deux des enfants en même temps[/caption]

Kim a publié un message d’anniversaire pour Mason, 13 ans, sur son histoire Instagram[/caption]