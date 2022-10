Les fans de Kardashian stupéfaits alors que la taille de Kim disparaît presque sous le haut XS SKIMS sur l’étoile amincissante au milieu des problèmes de perte de poids

Les FANS se sont inquiétés de la taille de Kim alors qu’elle portait un très petit haut SKIMS.

Dans une série de photos Instagram, Kim, 41 ans, a posé dans des tenues torrides de sa ligne de mode.

Le fondateur de SKIMS a enfilé un t-shirt rose à manches longues qui, semble-t-il, “conviendra à tout le monde”.

La star des Kardashian portait également un “string plongeant” assorti alors qu’elle remontait sa chemise et taquinait son ventre nu.

Kim a séparé ses cheveux blonds au milieu et a serré le reste en une queue de cheval.

Malheureusement, le bavardage parmi les critiques de mode dans la section des commentaires concernait son amincissement de la taille.

Un critique intervint : “Pourquoi es-tu si maigre ?”

LE TRAITEMENT DE L’ESTOMAC

Récemment, la star de télé-réalité a partagé sa visite avec le Dr Ashkan Ghavami dans sa clinique de Beverly Hills.

La star de Hulu est allée pour son traitement de l’estomac raffermissant la peau.

Le Dr Ghavami a expliqué la procédure: “La pointe Morpheous à huit corps qui peut réellement faire des rafales de type empilement libérées à la fois profondes et superficielles, puis elle se synergise entre les couches de la peau.”





Il a poursuivi: “Donc, nous allons faire remonter toutes les couches à la surface”,

Elle l’a interrompu et a plaisanté : « Écoutez, on s’en fout, on veut juste bien paraître ! Alors quoi que cela signifie !”

Malheureusement, les fans ont affirmé que la procédure n’était pas nécessaire pour Kim dans les commentaires.

‘TELLEMENT FAIM’

Même Kourtney Kardashian, 43 ans, aurait partagé son inquiétude face à l’amincissement de ses frères et sœurs.

Alors que Kourtney a embrassé sa silhouette féminine sinueuse, une source proche de la personnalité de la télévision a déclaré en exclusivité au Sun US qu’elle pense que ses sœurs sont allées trop loin avec leurs cadres maigres.

Kim a perdu plus de 20 livres depuis le début de l’été, tandis que Khloe Kardashian, 38 ans, a perdu 60 livres au cours des quatre dernières années.

Contrairement à ses sœurs, Kourtney a jailli de sa prise de poids après avoir subi ses traitements de FIV intenses.

L’ami Kardashian a déclaré: “Kourtney aime souligner que vous ne pouvez pas vous approcher de Kim ou de Khloe en milieu d’après-midi car ils ont tous les deux tellement faim qu’ils se moquent de n’importe qui.

“Elle est convaincue que c’est pourquoi ses deux sœurs sont célibataires, car aucun homme ne peut tolérer leurs plans quotidiens stricts et leurs entraînements deux fois par jour.”

L’initié a poursuivi: “Elle dit qu’aucun d’eux ne s’amuse jamais parce qu’ils comptent tellement les calories – elle pense qu’il est impossible d’être jamais dans une relation heureuse comme ça.”

Kim et son ex-mari Kanye West, 45 ans, partagent leurs quatre enfants : North, neuf ans ; Psaume, trois; Chicago, quatre ; et Saint, six ans.

La personnalité de la télévision était également en couple avec son ex-petit ami Pete Davidson, 28 ans, qui a duré environ neuf mois.

