Les fans de Kardashian sous le choc après que Khloe ait montré une partie du corps de NSFW dans sa combinaison moulante pour une nouvelle vidéo à couper le souffle

KHLOE Kardashian a montré une partie du corps de NSFW dans une combinaison moulante alors qu’elle déjeunait avec ses sœurs.

L’ancienne star de Keeping Up With the Kardashians est connue pour montrer fièrement son “cameltoe” dans un pantalon moulant.

Khloe a été filmée en train de rencontrer ses sœurs pour le déjeuner[/caption]

Son ‘cameltoe’ était visible sur la photo[/caption]

Maintenant, Khloe, 38 ans, a poursuivi la tendance dans l’épisode de cette semaine de The Kardashians sur Hulu.

La star de télé-réalité est arrivée pour un déjeuner avec ses sœurs Kim, 42 ans, et Kourtney, 43 ans.

La personnalité de la télévision portait un pantalon en cuir extrêmement serré avec un blocage des couleurs et un haut noir à manches longues Skims.

Khloe était magnifique dans la tenue, bien que sa sœur aînée ait rapidement remarqué que quelque chose n’allait pas.

« Oh mon Dieu, regarde-toi ! Le chameau est sorti en plein effet, j’adore ça », a jailli Kourtney.

Plus tard, dans un confessionnal, le fondateur de Poosh a expliqué : « Le cameltoe de Khloe s’appelle Camille le chameau. C’est très célèbre.

COMMENTAIRES DES FANS

Les fans ont été choqués par la révélation de la principale partie du corps de NSFW après la diffusion de l’épisode, se rendant sur Twitter pour partager leurs opinions.

“Je vis pour Kourtney sur cette nouvelle saison de #Kardashiens super heureux, super cool, nommer l’orteil de chameau de Khloe, manger de la pizza, s’en foutre”, a écrit l’un d’eux.





“L’orteil de chameau de Khloé Kardashian a un surnom intelligent parce qu’il est” très célèbre “”, a plaisanté un deuxième.

“Khloe et cet orteil de chameau”, a ri une finale.

DYSFONCTIONNEMENT DE L’ARMOIRE

Le cameltoe de Khloe est un sujet de conversation parmi les fans de Kardashian depuis des années depuis qu’elle a évoqué le phénomène pour la première fois sur KUWTK.

En août, elle a subi un autre dysfonctionnement de sa garde-robe alors qu’elle portait un body rose vif pour la fête de sa sœur Kylie.

La star de télé-réalité a été photographiée dans l’ensemble lors de la soirée en famille, enfilant un costume une pièce moulant avec des cuissardes en cuir assorties et un blazer.

Elle portait ses longs cheveux blonds sales vers le bas, associant le look à des lunettes de soleil et à une petite pochette rose.

Les photos ont circulé sur la page Instagram des potins de Kardashian, Kardashian Social, avec la légende : « Khloe ce soir ».

Alors que certains fans ont félicité l’alun de KUWTK pour son look, d’autres utilisateurs de médias sociaux ont remarqué une erreur majeure dans le choix de sa tenue.

Sur une autre plate-forme en ligne, des commentateurs ont souligné le “orteil de chameau” apparemment perceptible de Khloe sur les photos.

“Famille des orteils de chameau”, a fait remarquer une personne.

“Les orteils de chameau sont ma pire peur lorsque je porte des pantalons serrés, et je les vérifie toujours, toujours, toujours trois fois avant de quitter la maison… ils ne semblent pas s’en soucier”, a déclaré un autre.

“Je veux dire, le bout de chameau est féroce avec cette tenue rose”, a ajouté un troisième fan.

“Camel toe city”, a ajouté un autre.

SKIMS SLAMMANTS

Les commentaires sont venus après que Khloe a fait une confession NSFW sur ses parties intimes dans un épisode précédent de la série Hulu de la famille, The Kardashians.

Lors du premier épisode de la série en avril, la fondatrice de Good American n’a pas hésité à critiquer le body SKIMS de sa sœur Kim.

Alors qu’elle dînait avec Kim et leur sœur aînée, Kourtney, Khloe a demandé: “Vous savez comment vous vous moquez de moi parce que j’ai un vagin plus gros que la plupart?”

Elle s’est plainte à Kourtney que son body n’avait pas assez de tissu pour couvrir son vagin.

Le fondateur de Poosh a répondu: “Vous ne voulez pas que le vagin traîne sur le côté des Skims.”

Dans la scène, Khloe ne semblait pas gênée de parler de son problème dans un restaurant bondé plein de monde.

Bien que certains fans aient été choqués que Khloe fasse cette remarque dans un cadre aussi public, la plupart ont ri des commentaires ou ont dit qu’ils pouvaient s’identifier.

Khloe a été trollée sur son “cameltoe” pendant des années[/caption]

Une tenue rose récente a exposé la partie du corps de NSFW[/caption]

Khloe a critiqué la société SKIMS de Kim pour ne pas avoir ajusté les vêtements pour s’adapter aux “plus gros vagins”[/caption]