Les fans de Kardashian sous le choc alors que Khloe emballe sur le PDA avec la star de 365 jours Michele Morrone sur une photo de la semaine de la mode de Milan

KHLOE Kardashian a été aperçu en train de faire ses valises sur le PDA avec la star de 365 Days, Michele Morrone, sur une photo torride de la fashion week de Milan.

Michele, 31 ans, a posté une photo sur son Instagram à côté de la star de télé-réalité glamour.

Rex

Getty

Khloe a quitté son ex infidèle Tristan Thompson[/caption]

Sur la photo, Khloe, 38 ans, a pressé son corps contre l’acteur italien.

Khloe portait une combinaison moulante ornée d’étincelles et de diamants.

La star de Hulu a accessoirisé son look avec un sac à main orné de bijoux assorti et des nuances sombres.

Khloe regarda fixement une caméra alors que Michele se penchait sur la personnalité de la télévision avec sa main enroulée autour de sa taille.

En savoir plus ‘contraint’ Khloe révèle le niveau de trahison de Tristan alors qu’elle sanglote parce qu’elle se sent « perplexe » OOPS! Les fans de Kardashian pensent que la fille de Khloe, True, 4 ans, a divulgué le nom du bébé de Kylie

Michele est apparu comme s’il était sur le point d’embrasser Khloe sur la joue et a tenu avec désinvolture un verre de vin blanc dans son autre main.

Le cliché torride survient alors que Khloe a quitté son ex infidèle Tristan Thompson, 31 ans.

La star de la NBA a trompé Khloe pour la première fois quelques jours seulement avant de donner naissance à leur fille, True, en 2018.

Plusieurs vidéos ont émergé en ligne de Tristan trompant apparemment Khloe avec d’autres femmes.





Il était toujours dans la salle d’accouchement avec Khloe pour la naissance de leur fille, mais elle l’a qualifié de “morceau de merde” dans un confessionnal Keeping Up With the Kardashians.

Cependant, Khloe a décidé de donner une autre chance à son bébé papa pour le bien de leur nouvelle fille.

RELATIONS SAUVAGES

Plusieurs mois plus tard, il a été aperçu en train de quitter une boîte de nuit hollywoodienne avec un mystérieux groupe de femmes.

En février 2019, Khloe a subi l’un de ses bouleversements les plus publics après que Tristan a été surpris en train de “s’embrasser” avec le meilleur ami de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

En conséquence, Jordyn a été ostracisée par la famille Kardashian et Khloe a mis fin aux choses avec Tristan.

Avec la pandémie en 2020, les deux se sont réconciliés car ils ont été mis en quarantaine avec leur fille.

Cependant, il est apparu que Tristan avait été impliqué dans un autre scandale avec le mannequin Sydney Chase.

Un Khloe aveugle ne l’a pas découvert jusqu’à ce qu’il soit publiquement dénoncé par sa propre maîtresse.

Lors d’une apparition en podcast, Sydney a affirmé qu’ils avaient passé du temps “plusieurs fois” et “avaient tout fait”.

Cependant, Sydney a soutenu que Tristan lui avait dit à l’époque qu’il était célibataire, et elle a mis fin à leur liaison une fois qu’elle a appris qu’il était en fait toujours avec Khloe.

Mais elle a également affirmé lors d’un Instagram Live que Tristan lui avait envoyé des textos cochons, et lui avait même dit que Khloé n’était “pas son genre”.

LA PAILLE FINALE

Les choses ont vraiment atteint leur paroxysme lorsque des documents judiciaires ont révélé l’année dernière que Tristan avait couché avec Maralee Nichols la nuit de son 30e anniversaire à Houston, au Texas.

Un scandale d’enfant amoureux a éclaté lorsque le modèle de fitness enceinte l’a poursuivi pour le paiement d’une pension alimentaire pour enfants, et Tristan a passé un test ADN.

Les résultats ont confirmé qu’il était le père du fils de Maralee, Theo, né en décembre 2021.

Il n’a jamais été franc avec Khloe, avec qui il entretenait une relation exclusive au moment de l’affaire.

Elle l’a plutôt appris via les documents judiciaires qui ont été divulgués publiquement.

Tristan a présenté des excuses publiques, mais Khloe ne l’a pas repris.

BÉBÉ NUMÉRO DEUX

Compte tenu de leur passé tumultueux, de nombreux fans ont été choqués d’apprendre au cours de l’été que Khloe et Tristan avaient accueilli un autre enfant ensemble via une mère porteuse.

Cependant, un représentant de Khloe a confirmé que le bébé avait été conçu en novembre, peu de temps avant qu’elle ne quitte définitivement son ex infidèle.

Une déclaration du représentant a déclaré: “Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction.”

Lors de la première de la deuxième saison de Les Kardashian sur Hulu, les fans ont eu un aperçu du voyage sauvage de Khloe en accueillant son deuxième bébé.

Même Kim a été choquée lorsque Khloe lui a dit pour la première fois qu’elle allait avoir un autre bébé avec Tristan.

‘OH MON DIEU’

Les fans ont regardé pendant le premier épisode de la deuxième série de Les Kardashian alors que la mère de quatre enfants se tenait dans un silence stupéfait après avoir découvert que sa sœur avait subi un transfert d’embryon.

On pouvait entendre Kim dire à Khloe que la tricherie de Tristan était “le plus grand signe” pour eux de ne pas avoir de bébé avant qu’elle n’annonce la nouvelle.

Parlant au téléphone, la propriétaire de SKIMS est restée sous le choc lorsque sa sœur cadette a révélé qu’il était trop tard – et déjà en mouvement.

“Mais si ce n’est pas le plus grand signe de ne pas avoir de bébé avec cet être humain …” Kim pouvait-on entendre dire, avant que Khloe n’intervienne.

“J’ai un petit problème”, a-t-elle avoué, et alors que Kim essayait de lui dire qu’elle était occupée à filmer, Khloe a supplié d’être retirée du haut-parleur.

Dans un confessionnal à la caméra, Khloe a expliqué que c’était le moment où elle avait dit à sa sœur qu’ils avaient fait un transfert d’embryon avec une mère porteuse juste “quelques jours” auparavant.

Plaçant sa main sur sa bouche, Kim pouvait être vue dans un silence stupéfait avant de finalement se chuchoter: “Oh mon dieu.”

La nouvelle série a commencé avec Khloe abordant la tricherie et son nouveau bébé pour la première fois.

Elle prit une profonde inspiration avant de dire : « Il y a quelque chose dont je dois parler.

“Ce jour où vous tourniez avec Kim à propos de Tristan et que vous avez découvert que Tristan allait avoir un bébé avec quelqu’un d’autre, il y avait juste quelque chose dont je n’étais pas prêt à parler.

En savoir plus sur le soleil américain TRISTE PASSÉ La troisième star de RuPaul’s Drag Race est décédée après Chi Chi DeVayne et Sahara Davenport

“Je n’ai même pas envie de pleurer mais, Tristan et moi – je ne sais même pas si je veux dire Tristan et moi – j’ai un autre bébé.”

Elle a poursuivi en étouffant ses larmes: “Et évidemment, c’est vraiment très privé et je ne veux pas que cela sorte parce que je veux protéger mon bien-être mental ainsi que les mères porteuses et tout ça.”

Instagram/ iammichelemorroneofficial

Hulu

Khloe et Tristan ont décidé d’avoir un autre bébé ensemble via une mère porteuse[/caption]

Getty

Peu de temps après que la décision ait été prise, Khloe a découvert que Tristan engendrait un autre enfant avec sa maîtresse Maralee Nichols[/caption]