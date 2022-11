Les fans de Kardashian soupçonnent que Kim rencontre secrètement l’ex Pete Davidson après son “effondrement sur un plateau de télévision”

KIM Kardashian a des fans qui pensent qu’elle a rencontré son ex Pete Davidson suite à l’effondrement rapporté par l’acteur sur le plateau.

Les fans ont commencé à se méfier de l’endroit où se trouvait la star de télé-réalité après qu’elle ait été aperçue mardi dans l’État de Pete, à New York.

Getty Images – Getty

Les fans pensent que Kim Kardashian a secrètement rencontré son ex Pete Davidson lors d’un voyage à New York[/caption]

Éclaboussure

Son avion privé a été suivi à Teterboro, New Jersey – à moins d’une heure de Staten Island, la ville natale de Pete[/caption]

Les plans de voyage de Kim ont été découverts après que la page Twitter de Celebrity Jets ait suivi son avion privé atterrissant à un aéroport de Teterboro, New Jersey.

Les informations de vol de la magnat de la beauté ont été partagées sur un fil populaire de Kardashian, où certains ont émis l’hypothèse qu’elle avait fait le voyage pour voir Pete.

Un utilisateur a noté la proximité de l’aéroport avec le quartier natal de Pete, Staten Island, en écrivant : « Kim va chercher du Pete D ! Teterboro, New Jersey de Staten Island est à environ 48 minutes. Est-ce que j’y pense trop ou quoi ?”

Un autre a commenté : « C’est tellement drôle comme nous pensons tous qu’à chaque fois que Kim va à New York, elle voit Pete, lol ! Si elle le voit, nous le saurons tôt ou tard car TMZ est prêt.

En savoir plus sur Kim Kardashian K-IMPOSIBLEMENT MINCE Le corps frêle de Kim Kardashian se noie dans un manteau ample après avoir perdu du poids SANGLE DANS Je suis une taille plus avec de petits seins – les soutiens-gorge Skims étaient transparents et enfoncés dans mon dos

Un troisième a fait remarquer: “Kim atterrit toujours dans le New Jersey quand elle vient à New York, donc cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est là pour voir Pete.

“Mais je suppose que nous allons attendre et voir !”

Un quatrième en doutait : « Pete sera dans le New Jersey pour ‘l’argent stupide’ jusqu’à jeudi, je crois. Je doute que cela ait à voir avec Pete, tbh.

La conversation s’est poursuivie dans un autre fil, avec une écriture: “Ooopppp n’est pas un certain roi de Staten Island dans le New Jersey en ce moment.”





Un second s’est demandé : “En route pour voir Pete ?”

Un troisième a sarcastiquement demandé : “Oooh, je me demande pourquoi elle va à NY ?”

Un quatrième a proposé que le couple sorte « en secret » après les diatribes de son ex-mari Kanye West dirigées contre le comédien.

“J’ai une théorie folle selon laquelle Kim a mis en scène toute la rupture parce qu’elle sentait que Kanye devenait déséquilibré et qu’elle craignait pour la sécurité de Pete, mais ils sont sortis ensemble en secret tout le temps.”

Tandis qu’un autre disait : « J’espère qu’elle lui rend visite. Une chose à propos de Kim, si tu es bien avec elle, elle est loyale.

RENDEZ-VOUS SECRETS

Il semble que Kim, 42 ans, était dans la Grosse Pomme pour dîner avec un ami alors qu’elle était photographiée en train d’arriver dans un club privé, Zero Bond.

Le fondateur de SKIMS a enfilé un body moulant, un trench-coat blanc ample et des cuissardes en cuir pour la sortie.

La mère de quatre enfants a complété sa tenue avec un petit sac en argent et des lunettes de soleil blanches surdimensionnées.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve suggérant que Kim et Pete se soient rencontrés lors de sa visite sur la côte Est, des rumeurs d’une romance secrète entre les deux ont circulé ces dernières semaines.

Plus tôt ce mois-ci, une source a confié en exclusivité à The US Sun que Kim s’était récemment rendue discrètement à New York pour voir l’alun de Saturday Night Live.

La rencontre aurait eu lieu après son retour de la Fashion Week de Paris alors que Pete tournait sa nouvelle émission, Bupkis.

“Pete a rendu visite à Kim dans sa chambre et le lendemain, Kim a été vue en train de se faufiler par l’entrée arrière de l’hôtel déguisée et a sauté dans une Escalade en attente pour rendre visite à Pete sur Staten Island”, a déclaré une source.

Un représentant de Kim n’a pas répondu à la demande de commentaire de The US Sun.

Kim et Pete ont mis fin à leur relation en août après neuf mois de fréquentation.

« EFFONDREMENT » ALLÉGUÉ

Le comique semble traverser une période difficile depuis la rupture, car il aurait subi un effondrement sur un plateau de production télévisée majeur la semaine dernière.

Le US Sun a appris en exclusivité que le joueur de 28 ans avait rencontré des problèmes sur le tournage de sa nouvelle émission télévisée, Bupkis.

Une source proche de la production a affirmé que “Pete avait fait une crise” sur le plateau jeudi soir dernier.

“Pete a jeté deux bougies à travers sa remorque et a endommagé le pare-brise d’un deuxième camion”, a révélé l’initié.

“Il a également jeté du café sur les murs et cassé une télévision en deux dans sa caravane.”

La source a ajouté: “Apparemment, Pete a eu un peu de temps libre pour se ressaisir et se concentrer sur lui-même.”

Selon l’initié, la star n’était pas sur le plateau de tournage vendredi après l’éruption signalée.

On ne sait pas non plus exactement ce qui a déclenché la prétendue explosion de Pete sur le plateau.

Les forces de l’ordre de Long Island City, New York, où l’émission est actuellement en production, ont déclaré au US Sun qu’aucun rapport de police n’avait encore été déposé concernant l’incident présumé.

Le US Sun a contacté les représentants de Pete et les représentants de Bupkis pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.

Instagram

Kim et Pete se sont séparés en août, mais la rumeur aurait récemment passé la nuit ensemble à New York[/caption]

Éclaboussure

Pete aurait subi une crise sur le plateau de sa nouvelle émission télévisée, Bupkis[/caption]

Éclaboussure

Pete aurait fait une pause dans le tournage en raison de sa supposée explosion[/caption]