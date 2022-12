Les fans de KARDASHIAN soupçonnent Kim d’avoir un nouveau petit ami secret après avoir laissé un indice subtil sur les réseaux sociaux.

Selon les rumeurs, l’ex de la star de Hulu, Pete Davidson, 29 ans, sortirait avec l’actrice Emily Ratajkowski après que le couple ait été vu ensemble publiquement.

Instagram/Kim Kardashian

Les fans de Kardashian ont soupçonné que Kim avait un nouveau petit ami secret après avoir laissé tomber un indice subtil sur Instagram.[/caption]

Getty

Kim et son ex-petit ami Pete Davidson ont mis fin à leur relation en août de cette année[/caption]

La spéculation secrète sur le petit ami a commencé lorsque les fans ont remarqué que Kim, 42 ans, « aimait » une citation énigmatique publiée sur Instagram.

Partagée sur le compte Instagram thirdeyethinks, la citation se lit comme suit : “La bonne personne vous montrera que vous ne demandiez même pas grand-chose.”

Un fan de Kardashian a capturé le message, ainsi que la notification que Kim l’avait “aimé”, et l’a republié sur un tableau Reddit dédié à la célèbre famille.

Ils ont intitulé l’entrée, “Kim pensant à sa prochaine relation ou réfléchissant à une relation passée?”

Dans le fil de commentaires de l’article, un Redditor a répondu : « Probablement en train de penser à Pete.

Une autre personne a commenté: “Kimmy ici suivant l’exemple de Koko.”

Koko fait bien sûr référence à la sœur cadette de la star de télé-réalité Khloe Kardashian, 38 ans, qui a l’habitude de retrouver des ex-petits amis, en particulier son plus récent partenaire, l’attaquant de la NBA Tristan Thompson, 31 ans.

Un troisième commentateur a écrit: “Hmm, peut-être les deux?”

Alors qu’un quatrième fan a ajouté: “Pourquoi ne puis-je pas m’empêcher d’imaginer que c’est une référence aux 200 000 lmaooooo par mois.”

“D’accord, 200 000 $/mois. il n’y a pas beaucoup de gens qui demandent trop du toutllll.” carillonna un autre.

DIVORCE RÉGLÉ

Il a été rapporté le mois dernier que Kim et son ex-mari Kanye West, 45 ans, avaient conclu un accord de divorce, le fondateur de Skims ayant reçu une importante pension alimentaire pour enfants.

Le magnat du SKKN a demandé le divorce en février 2021, alors qu’elle cherchait à mettre fin à son mariage avec le rappeur de Chicago après sept ans.

TMZ a rapporté que Kim et Kanye avaient réglé leur divorce.

Le couple est parvenu à un accord sur toutes les questions, y compris la pension alimentaire pour enfants, la garde et le partage des biens.

La star des Kardashians et son ex fondateur de Yeezy auront la garde conjointe de leurs quatre enfants – North, Saint, Pslam et Chicago.

Les documents obtenus par le point de vente indiquent qu’ils auront un accès égal aux enfants, bien que des sources aient déclaré à TMZ que Kim les aura la plupart du temps.

La native de Los Angeles recevra chaque mois une somme massive de pension alimentaire pour enfants de son ex.

Selon TMZ, l’espoir présidentiel devra payer à Kim 200 000 dollars par mois.

Des sources affirment que c’est sa part du coût pour s’occuper et maintenir le style de vie de ses enfants et que cela doit être viré directement sur son compte le premier de chaque mois.

En plus de cette somme, Kanye est responsable de 50% des dépenses d’éducation de ses enfants et de 50% de leurs frais de sécurité.

Ce n’est pas tout ce sur quoi Kim et Kanye se sont mis d’accord dans leur règlement.

Le couple aurait convenu que si jamais il y avait un différend entre eux au sujet de leurs enfants, ils iraient en médiation.

Si une partie ne participe pas, l’autre prend automatiquement la décision.

Les décisions de propriété et la division des actifs étaient toutes ce que le duo avait prévu dans leur accord prénuptial original.

Kim et Kanye ont tous deux renoncé à la pension alimentaire dans l’accord.

LE NOUVEL AMOUR DE PETE

Comme mentionné précédemment, l’ancien humoriste de Saturday Night Live Pete Davidson sort avec l’actrice de Gone Girl Emily Ratajkowski, 31 ans.

Le comédien a été vu tenant la main du mannequin récemment lors d’un rendez-vous galant.

L’artiste acteur de Bodies Bodies Bodies a été photographié avec Emily lors d’un match de la NBA dans ce qui aurait été leurs débuts en couple,

Pete et le mannequin se sont assis sur le court du Madison Square Garden pour le match des New York Knicks contre Memphis Grizzles.

Une source aurait déclaré à Us Weekly que Pete et Emily “parlaient depuis quelques mois maintenant”.

La source a déclaré au point de vente que le couple en était aux tout premiers stades de leur relation, mais qu’ils s’aimaient vraiment tous les deux.

L’initié a révélé que Pete et Emily se sont entendus pour la première fois après avoir été présentés par un ami commun.

“Pete fait rire Emily et il adore à quel point elle est intelligente”, a déclaré la source.

Et bien que cela puisse surprendre certains après la récente séparation de Kim, Pete avait l’air très copain avec la bombe brune.

La star de SNL s’est séparée de l’alun de Keeping Up With the Kardashians en août de cette année après neuf mois de fréquentation.

Cela a été rapporté au moment où Pete et Kim ont décidé d’être simplement amis.

Une source proche du couple a déclaré à E! News qu’ils avaient tous les deux “beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre”.

Ajoutant qu’ils “ont trouvé que la longue distance et leurs horaires exigeants rendaient très difficile le maintien d’une relation”.

Instagram / Kim Kardashian

Certains fans de Kardashian pensaient que la citation pourrait faire référence à l’ex-mari de Kim, Kanye West[/caption]

Rex