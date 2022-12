Les fans de Kardashian sont terrassés après que Kim ait embauché Snoop Dogg et toute sa famille pour modéliser la nouvelle campagne Skims

Les fans de KARDASHIAN ont été terrassés après que Kim ait embauché Snoop Dogg et toute sa famille pour modéliser sa nouvelle campagne Skims.

La star de Hulu a dévoilé les nouveaux modèles de la marque de shapewear avec une série de photos partagées sur son Instagram jeudi.

Instagram/SKIMS

Snoop Dogg a modelé les vêtements d’intérieur Skims pour la nouvelle campagne de vacances de la marque.[/caption]

Instagram

Kim Kardashian a présenté Snoop Dogg et sa famille comme modèles de sa ligne de vêtements de détente sur Instagram[/caption]

Kim, 42 ans, a annoncé la collaboration avec l’icône Hip-Hop avec un message qui disait: “Présentation de Snoop Dogg & Family for Skims”.

La photo InstaStory a capturé le rappeur et trois générations de sa famille vêtus des pulls, joggeurs et robes “Cozy Knit” de la ligne de vêtements de détente Skims.

L’alun de Keeping Up With the Kardashians a suivi l’introduction avec plusieurs photos mettant en vedette Snoop, 51 ans, et des parents modélisant diverses options de couleurs “Fleece” et “Cosy”.

Dans un article séparé, Kim a expliqué: “Présentation de la campagne SKIMS Holiday, mettant en vedette @SnoopDogg aux côtés de sa femme, de ses enfants et de ses petits-enfants.

EN SAVOIR PLUS SUR KIM KARDASHIAN AFFRONTER LA MUSIQUE Kim a été qualifiée de “déconnectée” après avoir montré la tradition de Noël DIFFICILE À SECOUER La silhouette maigre de Kim se noie dans son haut alors qu’elle montre des mouvements de danse bizarres

Elle a poursuivi: “L’icône culturelle et trois générations de sa famille sont photographiées ensemble pour la première fois, portant notre collection signature Cosy.”

Les fans se sont précipités vers la section des commentaires de la publication pour donner leur avis sur la nouvelle campagne ainsi que sur d’autres événements d’actualité.

Une personne a commenté: “VIVRE POUR CELA.”

Instagram/SKIMS

Snoop Dogg photographié en train de modéliser la robe à carreaux “Cosy” de Skim[/caption]

Instagram/SKIMS

Snoop Dogg et sa femme Shante Broadus avec leurs petits-enfants[/caption]

Un autre fan a écrit: “CETTE CAMPAGNE EST TOUT !!!!”

Alors que d’autres ont ajouté: “Tellement bon” et “Ça !!!!!”

La section des commentaires était également jonchée de remarques “#cancelbalenciaga” et d’accusations telles que : “WOW, veut-elle vraiment détourner l’attention de ce qui se passe et essayer de se sauver avec Snoop ?”

RÉPONDRE AU SCANDALE

Kim a récemment rompu son silence sur la marque scandaleuse, Balenciaga, dans une déclaration que les fans ont critiquée.

La société de luxe a reçu des réactions négatives après avoir diffusé des publicités d’enfants portant des accessoires BDSM.

Kim a écrit dimanche sur Twitter : “Je suis resté silencieux ces derniers jours, non pas parce que je n’ai pas été dégoûté et indigné par les récentes campagnes de Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l’occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela pouvait arrivé.

“En tant que mère de quatre enfants, j’ai été secouée par les images dérangeantes.

“La sécurité des enfants doit être tenue avec la plus haute considération et toute tentative de normaliser la maltraitance des enfants de quelque nature que ce soit ne devrait pas avoir sa place dans notre société – point final.”

“J’apprécie la suppression des campagnes et des excuses de Balenciaga. En parlant avec eux, je pense qu’ils comprennent la gravité du problème et prendront les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus jamais », a conclu la star de Hulu.

‘COUPER LES LIENS OU PAS?’

Les fans de Kardashian, cependant, ne l’achetaient pas car un adepte en colère a répondu: «C’est au mieux risible. Et c’est seulement parce qu’ils t’ont coupé un chèque – arrête de jouer.

“Je peux voir maintenant pourquoi Kanye [West] veut protéger ses enfants à tout prix ! Pathétique déclaration ! » écrit un autre.

“Alors tu coupes les ponts avec eux ?” a demandé un troisième alors que Kim est partenaire de la maison de couture depuis des années.

Un quatrième s’est demandé de la même manière : “Voulez-vous toujours les représenter ?”

Un autre critique intervint : « Je ne crois pas du tout que vous soyez sincère. Je pense que tu espérais juste que ça exploserait. On dirait que c’est plus une question d’argent pour toi.

Lorsqu’un autre a demandé ce qu’ils s’attendaient à ce que Kim fasse, quelqu’un d’autre a écrit: “Elle aurait pu ARRÊTER immédiatement, et elle n’a pas eu besoin de vérifier auprès de l’équipe ou d’un avocat en tant que mère, elle aurait dû être outrée. Vous la mettez sur un piédestal, c’est dégoûtant.

“RÉÉVALUER”

Une heure plus tard, Kim a de nouveau répondu avec un autre tweeter.

“En ce qui concerne mon avenir avec Balenciaga, je réévalue actuellement ma relation avec la marque, en la basant sur leur volonté d’accepter la responsabilité de quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver au départ – et les actions que je m’attends à les voir prendre pour protéger les enfants.

Balenciaga n’a pas publié de communiqué.

Au milieu du drame, Kim a été critiquée pour avoir apparemment soutenu la marque après que la star de télé-réalité ait partagé une photo d’elle-même portant des pièces de la collaboration Adidas x Balenciaga.

L’ex de Kim, Kanye West, 45 ans, a récemment été abandonné par les deux marques à la suite de commentaires choquants.

JOUEUR INQUIET

Snoop Dogg a récemment choqué les fans avec ses réponses folles lors de la première de la saison 3 de Celebrity Wheel of Fortune.

Les téléspectateurs ont depuis supplié que le rappeur de 51 ans soit “tous les soirs” du jeu télévisé après avoir été incapable d’arrêter de rire de ses erreurs “hilarantes”.

Tout au long de l’épisode, Snoop a eu ses collègues concurrents, ainsi que des fans à la maison, craquant sur son gameplay.

Le rappeur a eu pas mal de réponses incorrectes, mais c’est à quel point il était loin de ces réponses qui ont envoyé tout le monde au bord du gouffre.

Pour un casse-tête, il a deviné “Cuire des oignons” au lieu de la bonne réponse “Cuire des brownies”.

Il avait l’air peiné par son échec à obtenir celui-ci, en particulier, à droite, avec sa collègue concurrente Amanda Seales disant même au rappeur: «Vous devriez le savoir! C’est tout ton sac !’

Alors qu’un autre concurrent, Mark Duplass, a plaisanté: “Martha [Stewart] va être déçu. Martha va être bouleversée !

Certaines des autres solutions incorrectes de Snoop comprenaient “Atlas des toilettes”, “Avaler le pas” et “Professeur d’aéroport”.

Chacun avait des téléspectateurs de Celeb Wheel of Fortune et les stars, pareilles, craquant sur leurs absurdités.

Un fan a plaisanté: “@celebritywof BAKING ONIONS sera à la fois sur la bobine de temps fort et de bêtisier pendant longtemps.”

Un autre a écrit: “Les suppositions de Snoop sur #CelebrityWheelofFortune étaient vraiment hilarantes de niveau supérieur.”

Un troisième a deviné: «Je suis presque sûr que le record est battu pour les tentatives de résolution les plus incorrectes dans un seul épisode de Wheel. #CelebrityWheelOfFortune”

“Je n’ai pas ri aussi fort depuis si longtemps, snoop a fait tout ce spectacle ce soir et ses réponses étaient hilarantes, remettez-le”, a partagé un quatrième.

L’un a appelé cela “l’un des épisodes les PLUS FUNNIEST de #CelebrityWheelOfFortune EVER”.

Alors qu’un autre a insisté sur le fait que Snoop “a été un trésor absolu et devrait être diffusé encore et encore et encore !!”

Instagram/SKIMS

Snoop Dogg modélise Skims avec sa femme, leurs enfants et leurs petits-enfants[/caption]

Twitter

Kim Kardashian a été déchirée par les fans pour ce qu’ils considéraient comme une déclaration “pathétique” concernant le scandale Balenciaga[/caption]

ABC/Christophe Willard

Snoop Dogg a récemment fait rire les téléspectateurs lorsqu’il est apparu dans la première de la saison trois de Celebrity Wheel of Fortune[/caption]