Les fans de Kardashian sont restés stupéfaits alors que Kim semble complètement méconnaissable sur la photo refaite et souhaite que la star reste “naturelle”

Les fans de KARDASHIAN ont été stupéfaits par Kim alors qu’elle semble complètement méconnaissable sur une photo de retour refait surface.

Ils souhaitent que la star de Hulu soit “restée naturelle” au lieu de faire le travail.

WENN

Les fans de Kardashian ne pouvaient pas comprendre à quel point Kim était différente en 2008 par rapport à maintenant[/caption] Instagram/Goop

Ils auraient souhaité qu’elle soit «restée naturelle» après avoir regardé des photos d’elle de 2022[/caption]

Un utilisateur de Reddit a posté une photo de Kim de 2008 et une photo récente en 2022.

“2008v2022 .. ceux-ci ressemblent à deux personnes complètement différentes pour moi”, ont-ils légendé.

Sur la photo de retour, elle avait ses cheveux noirs naturels, son nez était plus large et ses lèvres n’étaient pas aussi pleines.

La mère de quatre enfants portait à peine de maquillage et ressemblait toujours à la façon dont les fans lui avaient été présentés.

Cependant, la photo en 2022 était une énorme différence.

Elle a maintenant des cheveux blonds platine, un nez plus petit, des lèvres plus charnues, de longs cils et son visage est maquillé.

Même le haut du corps de Kim avait l’air plus mince sur les nouvelles photos.

Les fans de Kardashian ont profité des commentaires pour exprimer leurs opinions.

‘ELLE ETAIT MAGNIFIQUE’

“Elle a ruiné toute sa beauté naturelle pour avoir l’air plastique”, a écrit un fan.

Un autre fan a déclaré: “Elle était si magnifique, c’est vraiment un exploit de voir comment elle a réussi à passer de ça à un look si terrible maintenant.”

“Le fait qu’elle ait si mal tâtonné”, a commenté un critique.

“Dieu, elle était si belle – j’aurais aimé qu’elle s’en tienne à une quantité normale de botox et de remplissage pour maintenir ses lèvres si elles devaient rétrécir à cause de l’âge”, a déclaré un utilisateur de Reddit.

“Elle avait l’air beaucoup plus naturelle et avait plus de traits arméniens sur la première photo”, a souligné un autre.

“Elle aurait dû laisser son nez tranquille”, a déclaré un critique.

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré: “Elle était aussi tellement belle naturellement.”

“Elle était si belle. C’est vraiment dommage », a déclaré un fan déçu.

COMME SI!

Les fans de Kardashian se sont moqués non seulement de l’apparence de Kim, mais aussi de ses choix vestimentaires, ainsi que de ses sœurs, Kourtney et Khloe.

Khloe est allée sur Instagram jeudi et a publié d’autres clichés de l’épique fête de Noël de la famille, qui s’est tenue au manoir de Kourtney.

Elle a également décidé de partager de vieilles photos d’elle et de ses frères et sœurs avec maman Kris Jenner à Noël.

La première montrait la momager posant avec ses trois filles aînées, et elle a clairement été prise avant la naissance de Kendall et Kylie Jenner.

La deuxième photo montrait les trois sœurs avec leur frère Robert Kardashian assis sur les genoux de Kim.

Et le troisième retour en arrière mettait en vedette Kim, Khloe et Kourtney avec leurs deux jeunes sœurs lors d’une visite pour voir le Père Noël.

Les fans ont été stupéfaits de voir à quel point ils étaient tous différents, d’autant plus que Kim portait un fard à paupières épais et un chapeau de boulanger blanc.

Khloe, qui est maintenant maman de deux enfants, a regardé des mondes loin de son apparence actuelle et portait un gros fard à joues et une chemise blanche unie.

Kourtney avait l’air méga bronzée sur la photo et portait également beaucoup de fard à paupières avec de grandes boucles d’oreilles en argent et une robe en satin violet.

Khloe a sous-titré l’image avec des émojis au cœur noir et un du Père Noël également, et ses 286 000 abonnés n’ont pas tardé à commenter.

“À peine reconnaissable d’ici là jusqu’à maintenant”, a déclaré une personne.

Une autre personne a écrit: “Kim est en forme dans la dernière diapositive”, à côté d’un emoji au visage riant.

“Quelqu’un d’autre a ajouté : “leur mode des années 90 était trop grincer des dents !”

Se référant aux cheveux de Kourtney quand elle était plus jeune, quelqu’un d’autre a commenté : “Ma question est… Kris, pourquoi diable avez-vous Kourtney ici avec cette frange… smh.”

Getty Images – Getty

Son amincissement de la taille a été un sujet de préoccupation ces derniers mois[/caption] YouTube/Angie Martinez

Le visage de Kim est différent, les fans soulignant que son nez est plus fin et ses lèvres plus charnues[/caption] Instagram

Plus tôt cette année, la star de Hulu avait ses cheveux noirs naturels et un visage plus plein[/caption]