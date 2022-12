Les fans de Kardashian sont inquiets après la disparition complète des fesses de Kim dans une nouvelle photo surprenante après une perte de poids drastique

Les fans de KARDASHIAN sont redevenus préoccupés par la perte de poids importante de Kim après qu’une nouvelle photo surprenante ait fait surface.

Kim, 42 ans, a récemment été photographiée en Californie avec ses enfants, manquant apparemment son atout le plus célèbre.

La star de télé-réalité a été aperçue en train de sortir d’un SUV avec ses enfants, vêtue d’un haut court et d’un pantalon noir moulant.

Elle portait ses longs cheveux blonds miel ondulés, comme la photo la capture de côté, montrant sa taille en train de disparaître.

La nouvelle photo a été publiée sur une page populaire de Kardashian Reddit, à côté d’une photo plus ancienne de Kim avec un dos beaucoup plus plein.

Les fans ont remarqué la taille et le butin rétrécis de Kim et ont sonné sur la nouvelle photo.

Un commentateur a écrit: “Omg c’est tellement bizarre. Sa famille a dit qu’elle avait subi le plus de chirurgie plastique, je pensais que ce serait peut-être Khloé mais ils ont tous dit Kim… J’aimerais savoir combien d’opérations elle a subies, je parie que c’est beaucoup.

“En regardant les vieilles fesses de Kim (sans jeu de mots, lmao) vous faites réaliser à quel point c’était étrangement contre nature”, a écrit un autre critique.

Un autre a remis en question la validité de la nouvelle photo en écrivant : « Pas question que la deuxième photo soit réelle. L’a-t-elle prêtée à quelqu’un ? »

“Vous pouvez voir le photoshop sur la bande de roulement du pneu sur la 2e photo”, a affirmé l’un d’eux, comme un autre a convenu, “Je suis presque sûr que son a ** a été photoshoppé plus petit sur la photo de droite. Bien qu’il ne soit définitivement plus aussi grand que sur la photo de gauche.

Ce n’est pas la première fois que Kim est accusée d’avoir modifié son corps.

LES HANCHES NE MENTENT PAS

Récemment, le compte Instagram sur le thème de la chirurgie esthétique, Surgeon Made, a partagé côte à côte sur son InstaStory les hanches de Kim, qui semblent plus petites.

Le message était intitulé “Kim K et sa sœur Kylie soupçonnées d’avoir des implants de hanche!” avec la légende supplémentaire, “Vous êtes prêt pour cette discussion ?”

Une autre publication sur Instagram Story présentait des instantanés de bikini côte à côte de Kim photographiés en 2012 et photographiés en 2021.

Un fan de Kardashian a capturé les photos et les a partagées sur un tableau Reddit populaire dédié à la célèbre famille.

Le Redditor a demandé: «Pourquoi les gens comprennent-ils à peine? Où étaient-ils?” alors que d’autres fans se sont précipités sur le fil de commentaires des publications pour partager leurs points de vue sur la façon dont le corps de Kim, en particulier ses hanches, a changé.

Une personne a écrit: «Cela a l’air si bizarre en comparaison. QU’EST-CE qui fait que certaines personnes comme Kim pensent que des hanches artificielles ressemblant à des saucisses ont l’air sexy ? »

Ils ont poursuivi: «Elle avait en fait [a] taille plus accentuée sur la première photo et l’a détruite avec des implants de transfert de graisse/hanche/quoi que ce soit.

Un autre commentateur a accepté en écrivant: “Oui! Exactement!”

TROP MINCE ?

Les fans de Kim ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude pour la mère de quatre enfants, en particulier après avoir appris certaines de ses méthodes moins conventionnelles pour perdre du poids.

La star de Hulu a considérablement perdu du poids – perdant plus de 20 livres depuis le début de l’été.

Kim s’est souvent vantée de sa routine quotidienne de fitness à 5 heures du matin au gymnase.

Elle a toujours été connue pour ses courbes caractéristiques, en particulier ses fesses, mais ces derniers temps, elle semble désireuse d’avoir un physique beaucoup plus élancé.

Alors qu’elle a documenté son parcours de remise en forme pendant des années, le mannequin a récemment passé à la vitesse supérieure et a commencé à perdre du poids.

En mai de cette année, Kim a foulé le tapis rouge du Met Gala aux côtés de Pete Davidson, alors petit ami.

Elle a été stupéfaite dans une robe portée à l’origine par Marilyn Monroe alors qu’elle chantait le célèbre joyeux anniversaire à John F. Kennedy, mais c’est ainsi qu’elle a réussi à s’intégrer dans la robe qui a fait trembler les fans.

Le magnat du SKKN a déclaré à Vogue que pour enfiler la robe, elle devait suivre un régime extrême qui l’obligeait à éliminer de nombreux aliments de son alimentation.

Elle a déclaré au magazine : « Je l’ai essayé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’

“J’ai dû perdre 16 livres aujourd’hui.”

Kim a poursuivi: «C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle. J’étais déterminé à m’adapter [into] il. Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines.

Elle a continué à perdre du poids, admettant avoir perdu un total de 21 livres tout en montrant sa nouvelle silhouette beaucoup moins sinueuse sur les réseaux sociaux et lors d’événements.

En octobre, une source proche de la star a déclaré en exclusivité à The US Sun que Kim prévoyait de perdre encore plus de kilos pour rester sous son objectif de poids.

L’initié a mentionné que la personnalité de la télévision “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant.

“Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça.”

