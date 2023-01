Les fans de Kardashian sont convaincus que Kylie Jenner et Travis Scott se sont secrètement séparés après avoir repéré une série d'”indices” majeurs

Les fans de KARDASHIAN ont commencé à spéculer sur l’état de la relation entre Kylie Jenner et Travis Scott et craignent qu’ils ne se soient séparés.

Travis, 31 ans, a été visiblement absent du contenu des médias sociaux de Kylie à Noël et au Nouvel An – et cela a amené certaines personnes à croire que tout était peut-être fini entre le couple.

Les fans de Kardashian pensent que Kylie Jenner et Travis Scott se sont peut-être séparés

Kylie avait l'air sérieusement sexy le soir du Nouvel An mais semblait le passer à Aspen sans son petit ami Travis

Kylie, qui partage deux jeunes enfants avec le rappeur, a sonné en 2023 avec des vacances à Aspen, Colorado, avec sa sœur aînée Kendall Jenner.

La star de la télé-réalité a partagé divers messages du voyage enneigé sur Instagram et TikTok, mais Travis n’est dans aucun d’entre eux.

Il n’a pas non plus été vu dans le contenu publié lors de la soirée épique du réveillon de Noël de Kourtney Kardashian, où Kylie et sa fille de quatre ans, Stormi, se sont vêtues de superbes robes de créateurs.

Les fans se sont rendus sur Reddit ces derniers jours pour spéculer sur le statut de la relation de Kylie, avec une personne demandant: “Le récent voyage de Kylies à Aspen aurait-il pu être une escapade de rupture / chagrin?”

Ils ont posté une vidéo TikTok qui prétend que Travis n’a plus suivi Justin Bieber et tous les amis de Kylie avec qui elle était à Aspen pour le réveillon du Nouvel An.

D’autres personnes ont rapidement pesé et commenté le fil avec leurs pensées.

“Ils ont” rompu “avant, donc je doute que cela signifie quoi que ce soit”, a suggéré une personne, tandis qu’une autre a écrit: “Je le savais putain !!! Elle ne s’affiche que lorsqu’elle est célibataire.

“Bien, mettez fin à la mascarade”, a dit quelqu’un d’autre à propos de leur supposée rupture.

Un quatrième utilisateur de Reddit a déclaré : « Ils ont des maisons séparées et [flew] dans des avions différents la dernière fois qu’ils ont été vus à une fête ensemble (je pense à Las Vegas, je ne suis pas sûr, le dernier événement dans une discothèque auquel ils ont assisté ensemble).

“De plus, ils ont dit qu’ils n’étaient pas ensemble lors de cette interview qui a été annulée après astroworld… Donc je parie qu’ils ont juste fait semblant d’être ensemble après astroworld pour créer une image de famille unie”, ont-ils ajouté.

Dans un fil Reddit séparé, quelqu’un d’autre a demandé: “Où était Travis?” aux côtés d’une vidéo TikTok publiée par la meilleure amie de Kylie, Stassie Karanikolaou.

Le clip d’une minute montrait Stassie, Kylie et Kendall faisant la fête le 31 décembre avec leurs amis, mais Travis était introuvable.

Une personne a commenté sur le fil : « Il n’était pas là parce qu’ils ne sont manifestement pas ensemble. S’ils l’étaient, je ne vois pas un monde où ils passeraient de nouvelles années séparés.

Un autre a écrit: “Je pense qu’ils se sont calmés à nouveau”, et une troisième personne a affirmé: “Ils ne sont pas ensemble.”

Quelqu’un d’autre a dit à propos de l’endroit où se trouvait Travis: “Il était à Miami”, tandis qu’un autre a ajouté: “Il s’est produit à Story (un club) à Miami pour NYE.”

Travis a commencé à sortir avec Kylie en avril 2017 et en février 2018, elle a donné naissance à leur fille Stormi.

Cependant, ils ont rompu en septembre 2019, mais ont été mis en quarantaine ensemble pendant la pandémie de COVID-19 pour le bien de leur fille et ont fini par raviver leur relation.

Le 7 septembre 2021, après des semaines de spéculations, Kylie a révélé qu’elle et Travis attendaient leur deuxième enfant et que leur fils est né en février 2022.

DRAME RELATIONNEL ?

L’année dernière, leur relation a été secouée lorsqu’une femme nommée Rojean Kar a affirmé que Travis l’avait vue dans le dos de Kylie.

Travis a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait trompé Kylie avec le mannequin Instagram de 27 ans, Ro.

Cependant, Ro attise le drame de Travis et Kylie depuis 2018 et a été lié au rappeur dès 2013 – bien avant que le célèbre couple ne commence à sortir ensemble.

La rumeur disait que Ro était la maîtresse derrière la brève séparation de Travis avec Kylie en 2019; cependant, Ro a qualifié la nouvelle de “faux récit” à l’époque.

Quelques années plus tard, le 22 octobre 2022, le mannequin s’est rendu sur les réseaux sociaux pour attiser les allégations de tricherie – ce que Travis a ensuite démenti.

Ro a posté une vidéo sur son histoire Instagram qui la montrait derrière la caméra sur le tournage d’une des productions de Travis.

Travis pouvait être repéré en arrière-plan de la vidéo et Ro a sous-titré le message : “Je dirige obvi”, en ajoutant un clin d’œil emoji.

Bien que le rappeur ait instantanément mis fin aux rumeurs via son histoire Instagram et posté: “Il se passe beaucoup de conneries bizarres”, niant les affirmations.

Le rappeur Travis et la star de télé-réalité Kylie ont commencé à se fréquenter en avril 2017

Travis ne semblait pas être à la fête de famille festive la veille de Noël alors que Kylie posait avec leur fille Stormi

Kylie et Travis partagent Stormi, une fille de quatre ans, et un petit garçon, qui aura un an le mois prochain